El 57% de los consumidores ya compra productos de nutrición, suplementos y cuidado personal, según PwC

Archivo - Diferentes suplementos sobre una superficie. - UA - Archivo

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 57% de los consumidores ya compra productos o servicios vinculados a la nutrición, los suplementos y el cuidado personal, mientras que un 26% adicional muestra interés en hacerlo, según refleja el informe 'Voice of Consumer 2026' elaborado por PwC.

El estudio, elaborado a partir de una encuesta realizada a 21.808 consumidores de 27 países, sitúa a más de ocho de cada diez consumidores dentro del mercado potencial de la salud y el bienestar, donde el cuidado de la persona se concibe como una "prioridad cotidiana" vinculada a metas como vivir una vida más larga y saludable, reducir el estrés, mejorar el descanso o la salud mental.

En relación con el sueño, el informe revela que el 40% de los consumidores sitúa la mejora del descanso entre sus principales metas de salud, aunque solo el 56% considera que su descanso actual es bueno o excelente y apenas el 32% realiza un seguimiento frecuente del sueño y adopta medidas para mejorarlo.

A la hora de evaluar estas propuestas, la relación calidad-precio se posiciona como el atributo más importante para el 73% de los encuestados, por delante del coste (68%), la facilidad de uso (67%), la información clara (66%) y la personalización (58%).

Por otro lado, el 80% de los usuarios recurre a aplicaciones o dispositivos para al menos una actividad relacionada con la salud y el bienestar. En este ámbito, la inteligencia artificial (IA) gana peso entre la Generación Z y los 'millennials', donde el 41% aceptaría su apoyo en planificación nutricional, frente al 29% de los consumidores de mayor edad; y el 40% la utilizaría para crear un plan personalizado de 'fitness' o bienestar, frente al 30% de los mayores.

Respecto a la privacidad de los datos, el 36% de los encuestados muestra disposición a compartir sus métricas de salud con su farmacia habitual, un 30% con aseguradoras, un 27% con empresas de 'fitness' y entrenamiento y un 20% con firmas de 'retail' y gran consumo.

El socio responsable de Retail y Consumo en PwC, Roberto Fernández-Humada, ha destacado que la salud "está pasando a ser uno de los motivos principales en las decisiones de compra de los consumidores, lo cual lleva a la redefinición de categorías tradicionales, cambiando su orientación".