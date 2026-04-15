El 46% de los españoles ya se ha hecho tratamientos de estética y el 30% se lo plantea

Archivo - Mujer en la consulta del médico estético. - ISTOCK - Archivo

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 46 por ciento de la población española se ha realizado tratamientos de estética y el 30 por ciento se lo está planteando, según un estudio de la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME), que muestra que el 69 por ciento son mujeres, el 31 por ciento hombres y, de ellos, un 19 por ciento forman parte del colectivo LGTBIQ+.

En cuanto a la edad, estos procedimiento son más comunes en personas de entre 30 y 64 años, con mayor nivel de estudios y una renta superior. Asimismo, se obseva que los jóvenes de entre 25 y 30 años se realizan tratamientos preventivos, tienen menor nivel de ingresos y de estudios (educación secundaria) y por motivos económicos son los que más caen en intrusos y lugares no legales.

El informe de percepción de la Medicina Estética en España, que ha sido realizado en esta ocasión por Sigma Dos sobre una base muestral de 2.469 personas, muestra además el alto desconocimiento de la población en torno a quién debe realizar esta medicina (el médico estético), dónde acudir ('U.48') y las propias técnicas y tratamientos.

Así, existe una gran confusión entre la población, incluyendo los propios pacientes. "Es lógico que no identifiquen entre técnicas invasivas y no invasivas (medicina vs cirugía) cuando ni siquiera saben que únicamente el médico estético puede realizar los tratamientos en un lugar legal específico: la 'U.48'", han señalado.

En este sentido, desde SEME se se recuerda que estos tratamientos deben realizarse por médicos cualificados en centros autorizados, para ello recomiendan buscar el sello U48 que garantiza que el centro está autorizado para realizar tratamientos de Medicina Estética por la Consejería de Sanidad.

Más del 70 por ciento de la población descarta ideas de superficialidad o frivolidad y está de acuerdo con que la medicina estética tiene como objetivos corregir aspectos estéticos que incomodan a los pacientes, combatir los signos de envejecimiento, corregir alteraciones o imperfecciones y contribuir al bienestar físico y emocional.

"El estudio de Sigma Dos revela que los tratamientos de medicina estética contribuyen a adoptar hábitos para tener una buena salud", ha añadido Rosa Díaz, directora general de Sigma Dos. De hecho, 8 de cada 10 ciudadanos están de acuerdo en que muchas personas recurren a la medicina estética para mejorar su autoestima.

Se contempla la medicina estética como "las prácticas médicas de pequeño intervencionismo (en las que se emplea anestesia tópica o local y en régimen ambulatorio), técnicas necesarias para la restauración, mantenimiento y promoción de la estética, salud y bienestar".

¿QUÉ ES LO QUE BUSCAN LOS PACIENTES?

Los datos muestran que la medicina estética en España tiende hacia la naturalidad, la prevención y el control del envejecimiento de una forma equilibrada. El uso de infiltraciones desciende notablemente.

El 55 por ciento demanda tratamientos que mejoren la textura, hidratación y color de la piel; el 23 por ciento el skinbooster (ácido hialurónico, polinucleótidos, exosomas); el 15 por ciento tratamientos anticelulíticos; el 13 por ciento tratamientos pérdida de peso; el 11 por ciento bioestimuladores de colágeno; el 11 por ciento tratamientos para la flacidez (HIFU); el 9 por ciento botox o neuromoduladores; el 8 por ciento criolipólisis o endolift corporal; y el 5 por ciento hilos tensores.

Por edad, los tratamientos de láser son más demandados entre los jóvenes, mientras que el bótox por el segmento de 30 a 44 años. Los pacientes de más de 65 años se someten más a tratamientos de mejora de la flacidez.

En cuanto a los motivos para acudir a estos profesionales, el 46 por ciento de los encuestados señalan mejorar su autoestima; el 36 por ciento el paso del tiempo; el 12 por ciento optimizadores del cuidado, el 8 por ciento son reivindicadores del bienestar y el 4 por ciento competidores sociales.

SATISFACCIÓN ENTRE LOS PACIENTES

Más del 86 por ciento de los pacientes de Medicina Estética en España declara estar satisfecho y muy satisfecho con los resultados obtenidos. "Contamos con una cantera de excelentes médicos estéticos en nuestro país", han afirmado desde la sociedad.

Por otro lado, señalan que las redes sociales no son un método para elegir tratamiento, solo sirven para informar; funciona mejor el boca-oreja y las recomendaciones. Además, el papel de las RRSS respecto a la medicina estética es considerado negativo, ya que la mitad de la población considera que generan presión sobre la imagen y además crean expectativas poco realistas.

Por otro lado, un tercio de los pacientes de medicina estética también se han sometido a cirugía estética y de estos 2/3 prefieren la medicina a la cirugía, principalmente porque es menos invasiva.