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MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Vacunología (AEV) recuerda que las vacunas no solo previenen enfermedades infecciosas, además reducen la necesidad de utilizar antibióticos y, con ello, contribuyen a frenar la aparición y propagación de bacterias resistentes a estos medicamentos.

Con motivo de la Semana Mundial de Concienciación sobre la Resistencia a los Antimicrobianos, que se celebra del 18 al 24 de noviembre, la AEV ha contado con varios expertos de su Grupo de Trabajo de Impacto de Inmunizaciones en las Resistencias a Antibióticos y otros profesionales implicados en la defensa de la resistencia frente a antimicrobianos, que difunden en redes sociales una serie de vídeos divulgativos.

La iniciativa llega en un momento en el que las resistencias a los antibióticos constituyen una amenaza creciente. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2021 la resistencia bacteriana estuvo asociada a más de 4,7 millones de muertes en todo el mundo. Además, según el último informe mundial de vigilancia de la OMS, publicado en 2025, una de cada seis infecciones bacterianas confirmadas en laboratorio en el mundo presentó resistencia a los antibióticos en 2023.

"Estos datos reflejan la magnitud de un problema que puede comprometer la eficacia de tratamientos esenciales y convertir infecciones que hasta ahora podían tratarse con relativa facilidad en enfermedades difíciles de curar", señalan.

La resistencia a los antibióticos se produce cuando las bacterias desarrollan mecanismos que les permiten sobrevivir a medicamentos que antes eran eficaces contra ellas. "Esto puede obligar a utilizar tratamientos más complejos, prolongar las hospitalizaciones y aumentar el riesgo de complicaciones y fallecimientos", señalan desde el Grupo de Trabajo de Impacto de Inmunizaciones en las Resistencias a Antibióticos de la AEV.

"Las vacunas frente a determinadas bacterias, como el neumococo, previenen infecciones que podrían requerir tratamiento antibiótico. Además, algunas vacunas pueden reducir la colonización nasofaríngea y dificultar su transmisión entre personas", explican.

Por otro lado, las vacunas frente a infecciones víricas, como la gripe o la COVID-19, también contribuyen a disminuir la necesidad de utilizar antibióticos. Aunque estos medicamentos no sirven para tratar infecciones causadas por virus, algunas enfermedades víricas pueden favorecer la aparición de complicaciones bacterianas que sí requieren tratamiento.

En España, el consumo de antibióticos descendió un 5,1% en 2025, según datos del Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN). Sin embargo, continúa por encima del objetivo europeo establecido para 2030.

Los expertos insisten en que la vacunación es una herramienta fundamental para combatir las resistencias, pero debe combinarse con otras medidas, como la prevención de infecciones, el diagnóstico adecuado, la vigilancia de las resistencias y el uso responsable de los antibióticos.

Entre los principales retos a superar, la AEV destaca la necesidad de mejorar las coberturas vacunales en todas las etapas de la vida e impulsar la investigación de nuevas vacunas frente a bacterias resistentes. También considera fundamental seguir estudiando cómo influye la vacunación en el consumo de antibióticos y en la aparición de resistencias.

Desde la AEV recuerdan que la lucha contra las resistencias a los antibióticos es una responsabilidad compartida y que la prevención es clave para hacerles frente. "Cada infección que evitamos es una oportunidad menos de necesitar antibióticos. Por eso, apostar por la vacunación es también apostar por preservar la eficacia de estos medicamentos y proteger la salud de las generaciones presentes y futuras", concluyen.