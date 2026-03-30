Archivo - El TTD señala que España sigue 20 puntos por debajo del necesario 65% de participación en cribados de cáncer colorrectal - PANUWAT DANGSUNGNOEN/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Tratamiento de Tumores Digestivos (TTD) ha alertado de que España sigue 20 puntos porcentuales por debajo del 65 por ciento de participación en cribados de cáncer colorrectal recomendado por Europa, ya que el Programa de Cribado de Cáncer Colorrectal ha cumplido 12 años de implantación lejos de cifras óptimas (alrededor del 43%).

"Los programas de cribado pueden reducir la mortalidad por cáncer colorrectal entre un 30 y un 60 por ciento, dependiendo del tipo de prueba y la adherencia poblacional", ha destacado el jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander (Cantabria) y presidente de esta organización, el doctor Fernando Rivera.

Por ello, los oncólogos médicos han señalado que aumentar la participación en estas acciones es clave para la detección precoz de uno de los tumores más prevenibles. "El cribado no es un trámite sanitario, sino una verdadera oportunidad de vida para toda la población", ha afirmado Rivera, que ha añadido que, "si el tumor se detecta a tiempo, el porcentaje de éxito en los tratamientos puede aumentar notablemente".

No obstante, y a colación de la celebración, este martes, 31 de marzo, del Día Mundial del Cáncer de Colon, el TTD ha señalado que la participación en los cribados presenta importantes diferencias entre comunidades autónomas. Mientras algunas regiones apenas alcanzan cifras cercanas al 30-35 por ciento, otras, como País Vasco y Navarra, se aproximan al 70 por ciento.

Por su parte, las mujeres intervienen más en estos proyectos de prevención del cáncer más frecuente en España, ante el que este especialista ha declarado que "el cribado funciona y los datos lo demuestran". "Tras la implantación del programa de test de sangre oculta en heces, se consiguió un incremento del 10 por ciento en el diagnóstico de este tumor después de dos años y una reducción de la mortalidad estandarizada por edad de cerca del 9 por ciento a los siete años de su implantación", ha explicado.

AMPLIAR ESTOS PROGRAMAS HASTA LOS 74 AÑOS

Por ello, desde el TTD han reivindicado ampliar los programas de cribado en toda España para este tipo de tumor hasta los 74 años, tal y como recomienda la Unión Europea (UE), y extender su implantación a todas las regiones. En contraposición, actualmente el acceso a estos está destinado mayoritariamente a personas de entre 50 y 69 años, aunque algunas comunidades, como Aragón, La Rioja, País Vasco y Castilla y León, ya han comenzado a ampliar progresivamente las invitaciones a la población de entre 70 y 74 años.

Ahondando, en la prueba de detección, Rivera ha señalado que, si se aprecia sangre, "se hace una colonoscopia, pero alrededor del 95 por ciento corresponden a pólipos o adenomas, lesiones que pueden eliminarse durante la colonoscopia antes de que evolucionen a cáncer". "Cuando la prueba da negativo, se repite cada dos años", ha afirmado, para añadir que "cualquier persona que tenga más de 50 años debería participar en el cribado".

En cuanto a la relevancia de la investigación en los propios programas de cribado, la vicepresidenta del TTD y jefa del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario de Navarra, la doctora Ruth Vera, ha indicado que la información cuantitativa de los resultados de las pruebas inmunoquímicas fecales (PIF) "podría utilizarse, si se avanza en la investigación, para aplicar estrategias adaptadas al riesgo, introduciendo umbrales determinados en función del sexo, la edad y los resultados de pruebas anteriores".

Por último, la oncóloga médica del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona y miembro de la Junta del TTD, la doctora Elena Elez, ha afirmado que "la identificación de alteraciones moleculares como la mutación BRAF o la inestabilidad de microsatélites (MSI) ha permitido avanzar hacia tratamientos más personalizados en cáncer colorrectal".

"Hoy, contamos con terapias dirigidas para tumores BRAF mutados y con inmunoterapia para tumores MSI, lo que ha supuesto un cambio importante en el pronóstico y en las opciones de tratamiento para los pacientes de cáncer colorrectal", ha concluido en conmemoración de este Día Mundial, en el que el TTD ha dispuesto la campaña '#Noesplatodebuengusto' y una 'Guía con recomendaciones dietéticas' para alertar sobre la importancia de una detección temprana y mantener un estilo de vida saludable.