El diagnóstico temprano del cáncer de colon eleva la supervivencia hasta el 90%, según experto

Archivo - Gastroenterólogo muestra el modelo de colon humano. - LIUDMILA CHERNETSKA/ISTOCK - Archivo

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo Alfredo Alonso Poza ha destacado que diagnosticar de forma temprana el cáncer de colon permite que la probabilidad de supervivencia de los pacientes alcance el 90 por ciento, por lo que ha insistido en la importancia de que las personas mayores de 50 años se sometan a colonoscopias.

"El cáncer colorrectal cogido a tiempo, y para ello el cribado es fundamental, tiene un buen tratamiento, incluso los estadios iniciales. En el estadio A no necesita de tratamiento quimioterápico a diferencia de los estadios más avanzados", ha explicado en el marco del Día Mundial del Cáncer de Colon, que se conmemora este martes.

La Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD), con datos de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), apunta que, en 2026, el cáncer colorrectal será el tipo de cáncer más diagnosticado en España, con más de 44.000 nuevos casos, 30.000 de cáncer de colon y unos 14.000 de recto.

Según ha detallado el cirujano, el cáncer colorrectal es el segundo en incidencia tanto en hombres como en mujeres, tras el de próstata y el de mama. En el caso de los varones, ocupa el segundo lugar en cuanto a mortalidad después del cáncer de pulmón y, en las mujeres, el tercer lugar después del de pulmón y el de mama.

Alonso ha advertido de un incremento de casos de cáncer colorrectal en España y otros países de Occidente como consecuencia, probablemente, del abandono de la dieta mediterránea, rica en fibra, fruta y verdura, y el mayor consumo de comida rápida.

PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO

Sobre los programas de prevención de la enfermedad, el experto ha señalado que las pruebas de detección de sangre oculta en heces son orientativas, ya que pueden existir otras patologías como la enfermedad inflamatoria intestinal o malformaciones arteriovenosas que pueden inducir sangrado.

"Por otro lado, los pólipos no van a sangrar salvo que ya estén degenerados en un cáncer. Por tanto, es una prueba meramente orientativa, no es una prueba definitiva ni mucho menos", ha añadido.

El experto ha aconsejado que todas las personas se realicen una colonoscopia a partir de los 50 años para diagnosticar precozmente este cáncer. "Si no hay pólipos, este seguimiento se puede hacer cada cinco años. Si hubiera pólipos, dependiendo del tipo de pólipo, el seguimiento tiene que ser más estrecho, cada tres, cuatro años o incluso cada dos años", ha explicado.

En caso de antecedentes familiares, ha indicado que la colonoscopia se debe adelantar a los 40 años. Si existe una poliposis familiar, los hijos de los pacientes deben someterse al cribado antes de los 35 años.

Respecto al cáncer de recto, ha señalado que, "generalmente, es más agresivo" que el de colon "porque no solo puede dar metástasis hepáticas, sino también pulmonares y, además, implica que a nivel del recto el paciente sea sometido a una intervención quirúrgica" para realizar un estoma, esto es, una abertura visible en la piel del abdomen a través de la que se elimina el contenido intestinal hacia una bolsa adhesiva externa que recoge las heces.

El especialista ha enfatizado la importancia de seguir pautas de vida saludable que ayuden en la prevención del cáncer de colon, como ejercicio, deposición diaria y evitar estreñimiento, para lo que es útil una dieta rica en fibra, que incluya el consumo de fruta y verdura.