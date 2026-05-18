Trece de los catorce aislados en el Gómez Ulla dan negativo en la segunda prueba PCR

Pasajeros evacuados del crucero MV Hondius fondeado cerca del puerto de Granadilla suben a los autocares de la UME, a 10 de mayo de 2026, en Granadilla de Abona, Tenerife, Islas Canarias (España). - Europa Press Canarias - Europa Press

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

Trece de los catorce españoles aislados en el Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid han dado negativo en la segunda prueba PCR que se les ha realizado este lunes, una semana después del primer test. A partir de ahora, podrán empezar a salir de sus habitaciones, acceder a zonas comunes y recibir visitas de los familiares, según ha informado el Ministerio de Sanidad.

El protocolo aprobado por la Comisión de Salud Pública permite movimientos dentro de la misma planta en la que se encuentran, y las visitas deberán seguir "las medidas de protección y prevención establecidas". En caso de que las próximas pruebas también resulten negativas y las personas en cuarentena no presenten síntomas, podrán abandonar el aislamiento tras cumplir los 28 días desde la fecha de exposición.

Sin embargo, tendrán que continuar la cuarentena en sus domicilios y será "evaluada" y, si corresponde, "actualizada" dependiendo "de la evolución de la situación epidemiológica del hantavirus y de la evidencia científica disponible", según ha explicado el Ministerio dirigido por Mónica García.

De los catroce españoles que llegaron al Hospital Gómez Ulla, uno de ellos, un paciente de 70 años, dio positivo en hantavirus, por lo que tendrá que continuar en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel hasta su recuperación clínica, según el protocolo aprobado por la Comisión de Salud Pública.

La ministra de Sanidad, Mónica García, informó el pasado viernes de que el paciente evoluciona favorablemente y se encuentra "casi asintomático", mientras que los otros trece ciudadanos en cuarentena se mantienen asintomáticos.

La cuarta prueba PCR por hantavirus realizada a la mujer en seguimiento en Alicante resultó negativa, según informó la Generalitat Valenciana en un comunicado.