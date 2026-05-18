El paciente positivo por hantavirus sigue evolucionando favorablemente y "prácticamente asintomático"

Fachada del Hospital Central de La Defensa Gómez Ulla - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha informado de que el paciente español positivo por hantavirus, ingresado en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid, se encuentra mejor, "evolucionando favorablemente" y, según la ministra Mónica García, "prácticamente asintomático".

El paciente, un hombre de 70 años que presenta desde hace días una buena evolución de su sintomatología, se mantiene bajo estrecha vigilancia y permanece en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel hasta su recuperación clínica, según el protocolo aprobado por la Comisión de Salud Pública.

"Podíamos decir que está casi prácticamente asintomático", ha señalado la ministra preguntada tras participar en el pleno inaugural de la 79ª Asamblea Mundial de la Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que se celebra en Ginebra (Suiza).

En relación con las personas que continúan en seguimiento en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, se cumple una semana desde la realización de la primera PCR, con lo que se les ha practicado una segunda prueba, conforme al protocolo aprobado por Sanidad.

Si el resultado vuelve a ser negativo, podrán comenzar a salir de sus habitaciones, para acceder a las zonas comunes de la planta en la que se encuentran, y recibir visitas de sus familiares, siempre bajo las medidas de protección y prevención establecidas por las autoridades sanitarias.

En cuanto a la posibilidad de realizar una cuarentena domiciliaria, la ministra a reiterado que está protocolarizado que los primeros 28 días va a ser una cuarentena hospitalaria "y luego ya podemos evaluar y valorar si esa cuarentena se puede hacer domiciliaria".