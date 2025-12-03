Sociedad de Inmunología anima a vacunarse contra la gripe porque es la mejor protección frente a complicaciones graves

Archivo - Vacuna. - ISTOCK - Archivo

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Expertos en Vacunas de la Sociedad Española de Inmunología ha animado a vacunarse contra la gripe porque es la mejor protección frente a complicaciones graves, ya que reduce de forma significativa el riesgo de hospitalización, complicaciones graves y muerte en adultos mayores, niños, adultos con enfermedades crónicas, niños y adultos inmunodeprimidos y embarazadas

Además, disminuye el absentismo escolar y laboral, y contribuye a la protección comunitaria, reduciendo la transmisión del virus. La campaña de vacunación frente a la gripe del año en curso tiene tres objetivos principales: Potenciar la vacunación de personas vulnerables como son los mayores de 60 años, aquellas con tratamiento inmunosupresor (como las personas trasplantadas), o las afectadas de inmunodeficiencias primarias o secundarias

Por otro lado, potenciar la vacunación también en niños (especialmente en menores de 5 años de edad) para favorecer un mejor control de la epidemia al disminuir la circulación y diseminación del virus de la gripe en la sociedad; y promover la vacunación de profesionales sanitarios y socio-sanitarios para reforzar su protección frente al virus así como, de forma indirecta, la de los pacientes con los que interactúan, particularmente aquellos que presentan un sistema inmunitario debilitado y por tanto son más vulnerables a desarrollar una enfermedad grave tras la infección por el virus de la gripe.

Por otro lado, recuerdan que la efectividad de las vacunas estacionales contra la gripe puede variar cada año porque el virus cambia constantemente y, en ocasiones, las cepas que circulan no coinciden al 100% con las que se incluyen en la vacuna. "Aun así, siguen siendo la mejor forma de reducir hospitalizaciones y complicaciones", afirma.

Asimismo, recuerdan que la evidencia científica confirma que "las vacunas contra la gripe en 2025 son seguras, eficaces y reducen significativamente la carga clínica y social de la gripe". Aunque puede existir escape parcial de anticuerpos frente a nuevas variantes como el subclado H3N2-K, los anticuerpos y los linfocitos T, "siguen contribuyendo a prevenir formas graves".

Por lo tanto, concluyen, "la vacunación masiva favorece la inmunidad de grupo, reduciendo contagios, hospitalizaciones y muertes. Vacunarse cada año contra la gripe continúa siendo la mejor herramienta para proteger la salud individual y colectiva".