SEMPSPGS y SEMI apelan a la tranquilidad y piden información "veraz" sobre el hantavirus

El crucero MV Hondius fondea cerca del puerto de Granadilla, a 10 de mayo de 2026, en Granadilla de Abona, Tenerife, Islas Canarias (España). - Europa Press Canarias - Europa Press

MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública y Gestión Sanitaria (SEMPSPGS) y la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) han apelado a la tranquilidad ante los casos de hantavirus mostrando su confianza en la capacidad de respuesta del Sistema Nacional de Salud, al tiempo que han pedido que la ciudadanía tenga información "veraz, comprensible y basada en la evidencia".

En un comunicado conjunto, ambas sociedades científicas han pedido evitar "simplificaciones" e "interpretaciones alarmistas" que puedan generar "percepciones erróneas sobre la capacidad de respuesta del sistema sanitario español".

"Ante cualquier intento de generar confusión, alarma injustificada o cuestionamiento interesado de la capacidad del sistema sanitario, la respuesta debe ser inequívoca: los pacientes con enfermedades transmisibles en España están atendidos por circuitos clínicos, preventivos, diagnósticos y asistenciales consolidados", han defendido.

Asimismo, han recordado que "la clave" está en aplicar de "forma rigurosa" los principios clásicos de salud pública y medicina clínica: detección precoz, aislamiento cuando proceda, vigilancia activa, clasificación de contactos según riesgo, protección de profesionales, diagnóstico microbiológico seguro, información transparente y comunicación coordinada con la ciudadanía.

PIDEN INFORMACIÓN "VERAZ" Y "BASADA EN LA EVIDENCIA"

Por otro lado, han instado a que la ciudadanía reciba información "veraz, comprensible y basada en la evidencia": "Ante el hantavirus y ante cualquier enfermedad transmisible emergente, no se puede minimizar el problema ni alarmar innecesariamente".

De este modo, han explicado que el hantavirus es "transmitido principalmente por roedores" o a través de "la inhalación de partículas procedentes de orina, heces o saliva contaminadas".

"La mayoría de los hantavirus no se transmiten de persona a persona; la excepción más relevante es el virus Andes, descrito en determinadas zonas de Sudamérica, donde puede producir síndrome cardiopulmonar por hantavirus y, de forma infrecuente, transmisión interpersonal en situaciones de contacto estrecho y prolongado", han continuado.

Además, han recordado que el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades señala que "el virus Andes no se transmite fácilmente entre personas y que no plantea un riesgo de propagación comparable" al coronavirus, opor lo que "no existe evidencia de transmisión comunitaria sostenida ni de un riesgo elevado para la población general en España o Europa".

No obstante, han pedido no minimizar la relevancia clínica del problema, dado que la infección puede causar cuadros graves, con afectación respiratoria, hemodinámica o renal, y en algunos casos evolución rápida y potencialmente mortal.

RECUERDAN QUE ES UN MODELO DE COOPERACIÓN

Tras recordar la experiencia acumulada durante la pandemia del Covid, la SEMPSPGS y la SEMI han incidido en que las enfermedades transmisibles complejas requieren un abordaje "colaborativo", y en el papel que tanto de la Medicina Preventiva como la Medicina Interna cumplen de cara a la asistencia sanitaria.

"Este es el funcionamiento real del Sistema Nacional de Salud: un modelo de cooperación entre especialidades, no de competencia", han aseverado.

Finalmente, han afirmado que los profesionales deben desarrollar su labor con equipos de protección adecuados, circuitos seguros y respaldo institucional.