semFYC reclama equiparar el alcohol al tabaco como causa prevenible de cáncer

MADRID 4 Feb.

Con motivo de la celebración, este miércoles, 4 de febrero, del Día Mundial contra el Cáncer, la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) ha reclamado que se equipare el alcohol al tabaco como causa prevenible de esta enfermedad, lo que supondría "un cambio profundo en la percepción social del consumo" de esta sustancia.

Según el Programa de Actividades Preventivas y Promoción de la Salud (PAPPS) de esta sociedad científica, no existe un umbral seguro de consumo de alcohol, por lo que considera necesario "el impulso de políticas públicas y hábitos de vida basados en la evidencia científica para hacer frente al cáncer", enfatizando la importancia de la prevención. Sobre todo debido a que, según sus estimaciones, más de 8.000 muertes anuales por cáncer en España podrían estar relacionadas con el consumo de alcohol.

El alcohol es un carcinógeno humano de grupo 1, según la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés) de la Organización Mundial de la (OMS), de igual modo que el tabaco, el amianto y la radiación ionizante. Además, su consumo se asocia causalmente con, al menos, siete tipos de cáncer, siendo estos de cavidad oral, faringe, laringe, esófago, hígado, colon y mama.

En este contexto, semFYC ha recordado que esta relación está mediada principalmente por el acetaldehído, metabolito del etanol, que produce daño directo en el ADN, altera la replicación celular y favorece mutaciones oncogénicas. Con ello, ha indicado que los datos epidemiológicos europeos revelan que más del 50% de los cánceres atribuibles al alcohol no se deben a consumos elevados.

MÁS DE 300.000 MUERTES POR ESTA CAUSA EN POBLACIÓN ADULTA EN ESPAÑA ENTRE 2001 Y 2021

Otro dato arrojado por esta organización es el de que, en la Región Europea de la OMS, el alcohol causó en 2018 más de 180.000 casos de cáncer y decenas de miles de muertes, siendo el de mama en mujeres y el colorrectal en hombres las localizaciones más frecuentes. Mientras, en el ámbito nacional, la 'Monografía Sobre Alcohol. 2024' del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones confirmó el impacto sobre la mortalidad, ya que, entre 2001 y 2021, el consumo de alcohol fue responsable de más de 300.000 muertes en población adulta.

semFYC ha subrayado que el riesgo oncológico se incrementa de forma notable cuando el consumo se combina con el tabaco, multiplicando la probabilidad de desarrollar cánceres del tracto aerodigestivo superior. No obstante, y según el PAPPS, menos de la mitad de la población europea identifica el alcohol como un factor de riesgo de cáncer.

Además, esta organización ha destacado que existen dos grandes factores protectores frente al cáncer que cuentan con un respaldo científico robusto, siendo estos la actividad física regular y una alimentación. Por ello, se ha mostrado profundamente preocupada por la reciente presentación de la nueva pirámide nutricional en Estados Unidos, que otorga un papel destacado a la carne roja y otros productos de origen animal.