Nofumadores tacha de negligencia política no aprobar la reforma de la Ley Antitabaco como estrategia contra el cáncer

Archivo - Cenicero, tabaco, fumar - RATTANKUN THONGBUN/ ISTOCK - Archivo

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Nofumadores.org afirma que la no aprobación definitiva de la reforma de la Ley Antitabaco "constituye ya una negligencia política" frente a una de las principales causas de cáncer y muerte evitable en España, por lo que pide "voluntad política" para sacar adelante el anteproyecto que ya está aprobado, y que las principales organizaciones sanitarias, entre ellas la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), llevan años reclamando.

"Hablar de cáncer es hablar de tabaco. No de forma abstracta, sino con datos, nombres y responsabilidades. Cada retraso legislativo se traduce en diagnósticos evitables y muertes que no deberían producirse", afirma Raquel Fernández Megina, presidenta de Nofumadores.org.

Mientras la ley sigue bloqueada, la industria del tabaco gana tiempo, amplía mercado y normaliza nuevos productos de nicotina dirigidos a menores y jóvenes. Cada mes de retraso consolida una generación más dependiente y multiplica los casos de cáncer que podrían haberse evitado con una regulación firme, como viene advirtiendo reiteradamente la AECC en sus informes y campañas públicas.

Así destacan que Europa ha fijado como objetivo reducir el consumo de tabaco en un 30%, un compromiso (asumido por las instituciones comunitarias y respaldado públicamente por distintos líderes europeos) que es incompatible con una legislación obsoleta.

"No aprobar la ley y permitir, entre otros, el avance del vapeo entre menores supone incumplir compromisos europeos y desoír a la comunidad científica y sanitaria", señala la organización.

"No estamos ante un debate ideológico ni ante una discusión económica", subraya Raquel Fernández Megina, presidenta de Nofumadores.org, quien afirma que "estamos ante una emergencia sanitaria perfectamente evitable". "Cada año de retraso en la aprobación de la ley significa más menores captados, más adicción, más cáncer y más muertes evitables. No actuar hoy es asumir conscientemente ese coste mañana", añade.

EL CÁNCER DE PULMÓN SUPERA AL DE MAMA EN MUJERES

Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, Nofumadores.org recuerda que el tabaco es responsable de alrededor del 30 por ciento de los casos de cáncer y de más del 22 por ciento de las muertes por esta enfermedad, siendo el principal factor de riesgo prevenible. En el caso del cáncer de pulmón, entre el 80 por ciento y el 90 por ciento de los casos se dan en fumadores o exfumadores, según la Asociación Española Contra el Cáncer.

Por otro lado, en 2024 se registraron 23.239 muertes por cáncer de bronquios y pulmón, de las cuales 6.679 correspondieron a mujeres, lo que supone un incremento interanual del 7 por ciento en la mortalidad femenina. El Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP) vincula directamente este "sorpasso" al aumento del consumo de tabaco entre mujeres en décadas pasadas.

"Este dato debería sacudir conciencias. El cáncer de pulmón en mujeres no es una fatalidad biológica, es la consecuencia directa de políticas insuficientes frente al tabaquismo", subraya Fernández Megina.