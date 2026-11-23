El director general de Sanitas Dental, Felipe Berrocal. - SANITAS

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Sanitas ha nombrado como nuevo director general del negocio dental al hasta ahora gerente de Bupa Perú, Felipe Berrocal, que asumirá su nuevo cargo a partir del 1 de diciembre, en sustitución de Jesús Bonilla, que ha pasado a ser el director general de Bupa Dental Care en Reino Unido.

Según ha informado Sanitas, Felipe Berrocal asumirá su nuevo cargo al frente de Sanitas Dental a partir del 1 de diciembre y reportará al consejero delegado de Sanitas y Bupa Europe & LatinAmerica, Carlos Jaureguizar.

Berrocal compatibilizaba su cargo en Bupa Perú, al que llegó en 2023, con la responsabilidad de poner en marcha y hacer crecer la red de centros de rehabilitación avanzada (CRA) de Sanitas, que asumió a su llegada a la compañía en 2021, llegando a alcanzar los 25 CRAs en la actualidad.

El nuevo director general de Sanitas Dental es diplomado en Fisioterapia por la Universidad Alfonso X el Sabio y ha cursado estudios de gestión en IESE Business School y Wharton University of Pennsylvania.

La red dental de Sanitas cuenta con más de 225 clínicas dentales entre España y Portugal, que apuestan por la digitalización mediante la incorporación de procesos como la videoconsulta o los escáneres intraorales, a fin de ofrecer un mejor cuidado de la salud bucodental de los pacientes de Sanitas.