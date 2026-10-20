Sanitas consolida su modelo de medicina anticipativa con herramientas digitales y soluciones genómicas

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -
Sanitas ha informado que avanza en un modelo asistencial que busca actuar antes de que aparezcan determinadas enfermedades o complicaciones, facilitando a las personas un papel más activo en el cuidado de su salud, de modo que pretende consolidar su modelo de medicina anticipativa con herramientas digitales y soluciones genómicas.
La medicina anticipativa combina tecnología, conocimiento clínico y análisis de datos para identificar riesgos de forma temprana y favorecer una toma de decisiones más informada. En este contexto, Sanitas ha desarrollado un ecosistema de soluciones digitales que ayuda a las personas a conocer mejor su estado de salud y acceder a un acompañamiento continuo por parte de profesionales sanitarios.
"El futuro de la salud pasa por anticiparse. Gracias a la tecnología, hoy podemos acompañar a las personas de una manera mucho más personalizada, ayudándolas a prevenir, monitorizar y cuidar mejor de su salud. En Sanitas estamos construyendo ese modelo, en el que la innovación se pone al servicio de un cuidado más cercano, proactivo y adaptado a cada persona", afirma Javier Ibáñez, director general de Sanitas Seguros.
Por un lado, Sanitas ha incorporado la genómica a su propuesta asistencial mediante soluciones como 'Mi Salud Genómica' y 'Mi Farmagen'. 'Mi Salud Genómica' permite conocer la predisposición genética a determinadas condiciones de salud y favorece la adopción de medidas preventivas adaptadas a cada persona. Por su parte, 'Mi Farmagen' analiza cómo puede influir la genética en la respuesta a determinados tratamientos, aportando información de valor para avanzar hacia una atención más personalizada.
Por otro lado, Blua pone a disposición de sus clientes diferentes herramientas digitales diseñadas para conocer mejor su estado de salud, identificar posibles riesgos y facilitar una atención más personalizada. Entre ellas figuran Chequea tu Salud, Evalúa tus Síntomas, Monitoriza tu Salud y la medición de constantes vitales desde el dispositivo móvil.