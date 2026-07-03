Sanitas concluye su 11ª 'Healthy Cities' con una caminata ciudadana en Madrid, acción que aboga por prevención - SANITAS

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La compañía aseguradora Sanitas ha finalizado la undécima edición de su iniciativa saludable 'Healthy Cities' con una caminata en Madrid, acción que ha sido la "más multitudinaria" hasta la fecha y que supone el refuerzo a su apuesta "por la prevención en salud y el medioambiente".

En concreto, el récord de participación en este programa está sustentado en las 40.000 personas inscritas en el mismo, que son ciudadanos por cuenta propia y también procedentes de 275 empresas que comparten el reto entre sus empleados. Así, estos, durante mayo y junio, han asumido el desafío de caminar al menos 6.000 pasos diarios y reducir el uso del vehículo privado.

"Como resultado se han acumulado más de 9.700 millones de pasos y han evitado la emisión de más de 16.000 kg de CO2", han indicado desde Sanitas, al tiempo que han destacado este "esfuerzo personal" que esta entidad se ha comprometido "a transformar en árboles por valor de 500.000 euros que serán donados a ciudades españolas para crear entornos más saludables".

REPRESENTANTES INSTITUCIONALES

El cierre de este reto ha sido la caminata ciudadana en la capital, que ha congregado a 1.500 personas y que ha contado con la presencia de representantes institucionales como el subdirector general de Energía y Cambio Climático Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Juan Azcárate, y la Chief Sustainability & CorporateAffairs Officer de esta entidad y Bupa Europa y Latinoamérica, Yolanda Erburu.

Además, han participado en este evento los deportistas Saúl Craviotto, Eva Moral, Sandra Sánchez e Ignacio 'Pincho' Ortega, que han apoyado esta acción. Esta marcha ha sido la última de las 16 actividades organizadas en toda España para movilizar a la población en favor del ejercicio moderado y la creación de entornos más verdes y saludables.

Por último, y una vez expuesto que también se han celebrado paseos por parajes naturales y rutas de senderismo en Madrid, Valencia y Ávila, con el apoyo de ONG como WWF, Seobirdlife, el Instituto Jane Goodall y Bosques Sostenibles; limpiezas de playas en Barcelona y Canarias; actividades de baile en la ciudad condal y eventos inclusivos en Madrid con el apoyo del Comité Paralímpico Español, desde Sanitas han concluido destacando su compromiso con la sostenibilidad, por el que destina los resultados de esta iniciativa a financiar proyectos de regeneración urbana que contribuyen a crear y mejorar zonas verdes, favoreciendo así ciudades más saludables.