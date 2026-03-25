Sanitas celebra sus 20 años de apoyo al deporte español "en su camino hacia la excelencia"

Foto de familia entre los deportistas olímpicos y paralímpicos junto con las autoridades. - DANIEL CARPIO

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Sanitas celebró este miércoles en la sede del Comité Olímpico Español (COE) un encuentro con deportistas olímpicos y paralímpicos para conmemorar los 20 años que lleva la compañía apoyando al deporte español, acompañando a los deportistas "en su camino hacia la excelencia" con valores como "esfuerzo y superación muy vinculados al cuidado de la salud y el bienestar".

El evento 'Juntos haciendo historia' contó con la participación de numerosos medallistas olímpicos y paralímpicos como Saúl Craviotto, Teresa Perales, Carolina Marín, Ricardo Ten, Ona Carbonell, Jon Santacana, Javier Fernández, María Pérez, Regino Hernández, Eva Moral, Oriol Cardona o Ana Alonso, que han compartido algunas de sus experiencias en la élite deportiva y han reflexionado sobre los retos que han marcado sus carreras.

El piragüista español Saúl Craviotto, deportista olímpico más laureado de España con seis medallas, definió como "muy complicado" el poder quedarse con un solo momento durante estos años. "Me quedo con formar parte del movimiento de este equipo en el que todos remamos en común dando espectáculo a la gente y a la sociedad", afirmó.

Por su parte, la nadadora española Teresa Perales, ganadora de 28 medallas paralímpicas, ensalzó la sensación "de libertad" que siente cuando está en el agua; mientras que la triatleta española Eva Moral recordó lo que pensó cuando cruzó la línea de meta en Tokyo 2020. "Me acordé de esas personas ingresadas en el Hospital de Parapléjicos donde yo pasé tanto tiempo para que estas tuvieran esperanzas y soñaran por cumplir sus sueños", señaló.

Antes, el consejero delegado de Sanitas y de Bupa Europa y Latinoamerica, Carlos Jaureguizar, subrayó la importancia del cuidado de la salud en el rendimiento deportivo y el compromiso de la compañía con el deporte de alto nivel y la promoción de hábitos de vida saludables.

"Para Sanitas es un orgullo acompañar a los deportistas en su camino hacia la excelencia. Su esfuerzo y su capacidad de superación representan valores que compartimos plenamente y que están muy vinculados al cuidado de la salud y el bienestar", comentó haciendo alusión a la nueva campaña de la compañía aseguradora y proveedora de servicios de salud, 'Tu mejor versión'.

"Empecé en este rol en enero y fue la decisión más fácil de tomar. Se me ponen los pelos de punta con el proyecto, es espectacular y refleja los valores de Sanitas. Es un orgullo el trabajo y el impacto de la campaña", valoró Jaureguizar.

Este compromiso se refleja, entre otras iniciativas, en la colaboración de Sanitas con el Comité Paralímpico Español, del que es Proveedor Médico Oficial desde 2006 y uno de los principales impulsores del Plan ADOP (Apoyo al Deporte Objetivo Paralímpico). En este marco, Sanitas acompaña a los deportistas durante todo el ciclo paralímpico con un enfoque centrado en la prevención, el cuidado de la salud y la recuperación de lesiones, lo que contribuye a que puedan afrontar la competición en las mejores condiciones.

"Desde el año 2006, Sanitas nos ha acompañado en los mejores y en los peores momentos de la vida de un deportista. Sus profesionales han prevenido, tratado y recuperado lesiones de todo tipo y han permitido a nuestro equipo alcanzar su máximo rendimiento en las competiciones más importantes", indicó el presidente del Comité Paralímpico Español (CPE), Alberto Durán.

"Por todos los valores que compartimos, estamos seguros de que esta seguirá siendo una relación a largo plazo y de que dentro de otros 20 años seguiremos trabajando juntos para lograr una sociedad más justa e inclusiva", aseveró.

El evento también contó con la presencia del presidente del Comité Olímpico Español, que puso el broche final al acto. "En el deporte de alto nivel no hay excelencia sin salud, ni rendimiento sin cuidado. Por eso, contar con el compromiso de una compañía como Sanitas durante tantos años ha sido clave para nuestros deportistas. Han estado a su lado en cada momento, ayudándoles a llegar más lejos y a seguir soñando. Esta alianza demuestra que cuando el deporte y la salud caminan juntos, el impacto va mucho más allá de la competición", expresó.

Blanco quiso agradecer el trabajo realizado por la compañía de salud tanto para los deportistas españoles como para el conjunto de la sociedad. "El deporte es un lenguaje universal que enseña a respetar a todos, a caer y levantarse, a creer en nosotros mismos, a trabajar en equipo y a vivir. Hoy conmemoramos 20 años y nos sentimos orgullosos de lo que somos, pero tenemos que pensar en el mañana. Nos citamos para celebrar los 40 años e iremos a por los 60 después", concluyó el dirigente olímpico.