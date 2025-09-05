Salud bucodental infantil: claves para una higiene oral desde el nacimiento

Archivo - Imagen de recurso de los dientes de un bebé. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / "

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La doctora Lorena Trinidad, del equipo Asistencial, Innovación y Calidad Clínica de Sanitas Dental, ha recomendado establecer una rutina de higiene bucodental desde los primeros días de vida del bebé, ya que asegura que "permite prevenir patologías y desarrollar hábitos duraderos".

"Acciones sencillas como la limpieza diaria de las encías o la asistencia a revisiones periódicas son fundamentales para garantizar una salud bucodental óptima a lo largo de toda la vida", ha destacado la especialista.

Desde Sanitas subrayan que la infancia es una etapa clave para establecer rutinas saludables, también en lo que respecta a la higiene oral. Por ello, destacan que iniciar los cuidados desde los primeros días de vida contribuye a prevenir patologías y a fomentar una relación positiva con el cuidado de la boca y la salud oral.

Según el Estudio de Sanitas sobre Salud Bucodental en 2025, el principal problema bucodental de los españoles en el último año han sido las caries. El 40,7 por ciento de los encuestados afirma haber tenido caries durante el 2024 y el 37,7 por ciento admite haber padecido sensibilidad dental.

Ante esta situación, los expertos de Sanitas Dental recuerdan que comenzar a limpiar las encías del bebé desde el nacimiento ayuda a evitar infecciones, prevenir caries tempranas y promover hábitos saludables a largo plazo.

"La salud bucal no comienza con los dientes, sino con las rutinas", afirma Trinidad, quien subraya que "la prevención es la mejor herramienta para garantizar una boca sana ya que, cuanto antes se inicie, mejores serán los resultados a largo plazo".

En este contexto, el doctor José Jiménez, jefe de servicio de Pediatría y Neonatología del Hospital Universitario Sanitas La Moraleja, hace hincapié en que "incorporar la higiene oral a la rutina diaria desde el nacimiento es una inversión en salud que dura toda la vida".

Para ello, explica que durante los primeros meses de vida se pueden limpiar las encías del bebé una vez al día con una gasa húmeda o un dedal de silicona, especialmente antes de dormir. Esta práctica sencilla evita la acumulación de bacterias y restos de leche, apunta.

Según el experto, con la erupción del primer diente, que suele producirse entre los 6 y 12 meses, se debe incorporar el cepillado dos veces al día con un cepillo infantil de cerdas suaves y una cantidad mínima de pasta fluorada (del tamaño de un grano de arroz, equivalente a 1.000 ppm de flúor para menores de 3 años).

Además, indica que la primera visita debe realizarse al erupcionar el primer diente o, como muy tarde, al cumplir el primer año. Esta revisión temprana permite detectar posibles alteraciones, corregir hábitos como el uso prolongado del chupete o el biberón nocturno, y resolver dudas relacionadas con la alimentación.

LOS ERRORES MÁS FRECUENTES

Por su parte, los expertos de Sanitas Dental han elaborado un listado para identificar algunos de los errores frecuentes entre padres y cuidadores que pueden afectar negativamente a la salud bucodental del bebé.

En este punto, señalan que uno de ellos es retrasar la higiene oral hasta que aparecen los dientes, ya que las bacterias pueden acumularse en las encías desde los primeros días. Otro de los errores es mojar el chupete en azúcar o miel: esta práctica incrementa el riesgo de caries de la primera infancia y no es saludable para el bebé.

También desaconsejan aplicar demasiada pasta dentífrica, debido a que, en bebés, la cantidad debe ser mínima para evitar la ingesta excesiva de flúor. Tampoco recomiendan que el bebé se duerma con el biberón, ya que los líquidos azucarados permanecen en la boca durante horas y pueden provocar la aparición de caries.

Por último, recalcan que la primera revisión dental es clave para instaurar buenos hábitos y detectar posibles problemas de forma precoz.