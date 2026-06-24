Reproducción asistida: un macroestudio en 'The Lancet' cuestiona la eficacia de la mayoría de extras en la FIV

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MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

No hay evidencia que sugiera que la mayoría de los tratamientos complementarios de la fecundación in vitro (FIV) mejoren la fertilidad en pacientes sometidas a este tratamiento, según una revisión sistemática y un metaanálisis realizado por expertos de la Universidad de Melbourne (aUstralia) publicados en la revista 'The Lancet Obstetrics, Gynaecology, & Women's Health'.

Existe evidencia débil de algún posible beneficio de tres tratamientos complementarios de la FIV: EmbryoGlue, raspado endometrial e inyección intracitoplasmática fisiológica de espermatozoides.

Muchas personas con infertilidad recurren a la FIV; sin embargo, la probabilidad de tener un bebé después de la FIV es de solo aproximadamente un 30-40% por ciclo y disminuye significativamente con la edad.

En la última década, se han vuelto disponibles muchas terapias complementarias: procedimientos, medicamentos o técnicas adicionales que se utilizan además de la FIV estándar con el objetivo de aumentar la probabilidad de éxito.

LA CARA OCULTA DEL NEGOCIO DE LA FERTILIDAD

El uso de tratamientos complementarios de la FIV está muy extendido; más del 70% de las pacientes de FIV en Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido informan haber utilizado uno o más tratamientos complementarios durante el tratamiento de FIV.

"En muchos países, la atención a la infertilidad se presta principalmente en clínicas privadas donde la FIV está altamente comercializada y algunos tratamientos complementarios son extremadamente caros. Nuestra revisión revela una falta de evidencia de que la mayoría de los tratamientos complementarios de FIV que evaluamos aporten algún beneficio a las pacientes", señala la doctora Sarah Lensen, de la Universidad de Melbourne (Australia).

Los tratamientos complementarios no probados pueden generar falsas esperanzas, mayor presión financiera y procedimientos médicos innecesarios en un momento que ya de por sí puede ser muy difícil para las pacientes. "Las clínicas y los profesionales de FIV deben considerar cuidadosamente si es apropiado ofrecer tratamientos complementarios no probados, ya que su disponibilidad suele ser percibida por las pacientes como un respaldo implícito a sus beneficios", añade.

Existe una creciente preocupación por la prevalencia de ensayos controlados aleatorios problemáticos o poco fiables en medicina reproductiva, incluidos aquellos que analizan los tratamientos complementarios de FIV. El objetivo de este metaanálisis fue proporcionar una visión general completa de la eficacia y seguridad de diez tratamientos complementarios comunes de FIV, limitados a estudios de alta calidad sin problemas de fiabilidad.

De 157 ensayos potencialmente elegibles, 72 fueron excluidos por motivos de fiabilidad. Los autores agruparon los datos de los 85 ensayos restantes considerados fiables y analizaron la eficacia de diez tratamientos complementarios de FIV ampliamente utilizados, sobre los cuales las pacientes han expresado una fuerte demanda de información basada en la evidencia.