Time-lapse, ¿tiene alguna ventaja en la fecundación 'in vitro'?

No hay diferencia en las tasas de nacidos vivos entre las imágenes con lapso de tiempo y otros métodos estándar utilizados en la fertilización in vitro (FIV) para la incubación y selección de embriones antes de la implantación, según los resultados del ensayo más grande de su tipo, según un ensayo de la Universidad Queen Mary de Londres (Reino Unido) publicado en 'The Lancet'.

El ensayo controlado aleatorio analizó los resultados de la FIV en el Reino Unido y Hong Kong. Los resultados, publicados en 'The Lancet', aportan pruebas muy necesarias de que el uso de imágenes con lapso de tiempo (TLI) no mejora los resultados del tratamiento de una persona que se somete a un tratamiento de fertilidad.

La técnica de imágenes time-lapse utilizada en la FIV consiste en tomar miles de imágenes time-lapse de embriones a medida que crecen, lo que crea una vista continua de cada embrión a medida que se desarrolla. Algunos profesionales de la fertilidad ofrecen la TLI como una técnica de detección preimplantacional y creen que la información que proporciona la TLI (como la velocidad de desarrollo o la cantidad y apariencia de las células) puede ayudar a seleccionar los mejores embriones para la implantación.

En la TLI, los embriones no se extraen de sus incubadoras, lo que minimiza las fluctuaciones de temperatura, humedad, pH y concentraciones de gases que podrían afectar el desarrollo. Las técnicas estándar para evaluar y seleccionar los embriones con el mejor potencial de implantación requieren que el embrión se retire de las incubadoras.

El ensayo doble ciego, dirigido por la doctora Priya Bhide de la Unidad de Investigación de Salud de la Mujer de la Universidad Queen Mary de Londres, reclutó a más de 1.500 participantes sometidos a FIV en siete centros del Reino Unido y Hong Kong.

Los participantes fueron asignados aleatoriamente a uno de los tres grupos del ensayo: un grupo de participantes recibió selección de embriones basada en TLI, un grupo recibió la evaluación estática estándar utilizando un cultivo inalterado y el tercero recibió una evaluación convencional utilizando un microscopio óptico y un cultivo de embriones estándar en incubadoras estándar. Las características demográficas y clínicas iniciales de los participantes fueron similares en los tres grupos.

Las tasas de nacimientos vivos de embriones de cada brazo del estudio fueron del 33,7 % en el brazo de TLI, del 36,6 % en el brazo de cultivo no alterado y del 33,0 % en el brazo de control. Las tasas de embarazo clínico fueron del 42,2 % en el brazo de TLI, del 43,4 % en el brazo de cultivo no alterado y del 40,9 % en el brazo de control. Ninguno de los otros resultados secundarios de eficacia clínica y seguridad demostró diferencias significativas entre los brazos.

La doctora Priya Bhide afirma: "Nuestro ensayo sugiere que la TLI no mejora las probabilidades de nacimiento vivo en mujeres que se someten a tratamientos de FIV e ICSI. Esto demuestra que los beneficios teóricos de la tecnología avanzada no siempre se traducen en mejores resultados clínicos. Se trata de una información importante para todas las partes interesadas: pacientes, profesionales sanitarios, financiadores y responsables de las políticas".

Por su parte, el doctor David Chan, director de laboratorio del Hospital Príncipe de Gales de la Universidad China de Hong Kong, añade: "Nuestro ensayo aporta pruebas que respaldan que las máquinas TLI pueden no ser un equipo esencial en el laboratorio de FIV, especialmente en los laboratorios de FIV con recursos limitados. Los laboratorios pueden utilizar los resultados de este estudio para reevaluar cómo asignan su presupuesto para el equipo. En lugar de invertir mucho en la máquina TLI, podrían centrarse más en el equipo de laboratorio que tiene un impacto directo y mensurable en las tasas de nacimientos vivos. Este enfoque podría ayudar a lograr un mejor equilibrio entre el costo general de los tratamientos de FIV y la asequibilidad para los pacientes en entornos con recursos limitados".