Prótesis dentales removibles: Consejos para evitar molestias en verano

Archivo - Dentadura. - MIKHAIL SOTNIKOV/ ISTOCK - Archivo

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El odontólogo Antonio Longo, especialista del equipo de innovación clínica y calidad asistencial de Sanitas Dental, ha aconsejado limpiar todos los días la prótesis dental removible para evitar acumular placa, restos de comida y microorganismos que aumenten el riesgo de inflamación de la mucosa, heridas por roce o infecciones como la candidiasis oral.

Longo ha señalado que el cambio de ciertos hábitos durante el verano influye de forma directa en la salud bucodental. Las comidas fuera de casa, los viajes, el calor y una higiene menos constante pueden favorecer la acumulación de restos de alimentos y placa bacteriana, a lo que se suma la sequedad bucal, que puede facilitar irritaciones, mal aliento, molestias al masticar o inflamación de las encías.

Por ello, ha detallado una serie de consejos para aquellas personas que utilizan estas prótesis, comenzando por llevar una limpieza adecuada de las mismas. La prótesis debe retirarse y cepillarse a diario con un cepillo específico o de cerdas suaves, siguiendo las indicaciones del odontólogo. También conviene limpiar encías, lengua y paladar para reducir restos y microorganismos en la boca.

En caso de que esté indicado, se debe retirar al dormir para permitir que la mucosa descanse y, según haya pautado el odontólogo, la prótesis debe conservarse en agua o en una solución específica, evitando el agua caliente porque puede deformarla.

Respecto a la sequedad bucal, Longo ha recomendado cuidar la hidratación, ya que beber agua con regularidad ayuda a reducir esta sequedad y mejora la tolerancia de la prótesis. En personas mayores conviene anticiparse a la sed, porque esta sensación puede verse reducida.

NO AJUSTAR LA PRÓTESIS EN CASA

El experto ha recomendado vigilar el ajuste de la prótesis, puesto que con el tiempo la encía y el hueso cambian, por lo que una dentadura que antes encajaba bien puede empezar a moverse, provocar llagas o generar dolor al comer. Si se producen estas molestias, ha señalado que no se debe limar, doblar ni manipular la dentadura en casa y tampoco conviene recurrir de forma continuada a adhesivos para compensar un mal ajuste sin valoración profesional.

En este sentido, ha recordado que, ante la aparición persistente de llagas, sangrado, mal olor, dolor al masticar, zonas blanquecinas en la mucosa o una prótesis que se mueve más de lo habitual, se debe acudir a revisión odontológica. Como ha advertido, retrasar la consulta por estar de viaje puede hacer que pequeñas lesiones se mantengan durante días y dificulten la alimentación o la hidratación.

"En las personas mayores, una dentadura bien ajustada no solo mejora la masticación, también ayuda a mantener la autonomía, la seguridad al hablar y la relación con los demás. Por eso, cualquier cambio en la boca debe valorarse antes de que limite la alimentación o la vida diaria. Una revisión odontológica antes o después de las vacaciones, ya se presencial o a través de videoconsulta, puede ayudar a detectar problemas incipientes y evitar complicaciones", ha finalizado Longo.