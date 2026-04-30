Profesionales del Salud presentan en Europa cómo detectar antes la diabetes tipo 2 desde Atención Primaria

La doctora Marcela Amestoy, a la izquierda, con otros miembros del equipo de investigación de A. Primaria, que han presentado su trabajo en Europa. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Profesionales de Atención Primaria de Aragón han participado este miércoles en Bruselas en el segundo encuentro internacional del proyecto europeo 'DigiCare4You', centrado en la detección precoz de personas con alto riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y en la aplicación de intervenciones preventivas personalizadas.

La representación aragonesa ha estado integrada por profesionales del Salud, entre ellos la subdirectora de Organización Asistencial y Formación, Marcela Amestoy, ha informado el Ejecutivo autonómico.

El encuentro, en formato de 'workshop', ha reunido a representantes institucionales, profesionales sanitarios e investigadores de distintos países europeos con el objetivo de compartir resultados y avanzar en el desarrollo de una hoja de ruta común que permita aplicar este tipo de modelos preventivos a mayor escala.

Este proyecto europeo combina el cribado comunitario mediante cuestionarios validados, la confirmación clínica en Atención Primaria y el seguimiento estructurado de las personas con riesgo, incorporando además herramientas digitales de apoyo. Su objetivo es mejorar la prevención, optimizar la eficiencia del sistema sanitario y avanzar hacia un modelo de atención más centrado en la persona.

La participación en 'DigiCare4You' se enmarca en el impulso de la investigación en la Atención Primaria aragonesa, que en los últimos años se ha consolidado como un ámbito clave en la generación de conocimiento científico aplicado a la práctica clínica.

UN TOTAL DE 27 ENSAYOS CLÍNICOS

Actualmente, la Unidad de Investigación de Atención Primaria cuenta con 57 profesionales acreditados y ha desarrollado, en el periodo 2023-2026, un total de 27 ensayos clínicos, 42 estudios observacionales y 62 proyectos de investigación biomédica.

Además, se han impulsado 30 proyectos competitivos, entre ellos iniciativas europeas orientadas a la transformación de los sistemas sanitarios.

Este avance se sustenta en una red investigadora extendida por centros urbanos y rurales, que permite generar evidencia basada en datos de la vida real y trasladarla directamente a la mejora de la atención sanitaria.

En el caso de Aragón, el proyecto 'DigiCare4You' ha permitido informar a más de 15.000 familias y realizar un cribado inicial a 2.334 personas, de las cuales 807 han sido identificadas con alto riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y derivadas a una segunda fase clínica en Atención Primaria.

Los resultados obtenidos han permitido detectar casos de prediabetes previamente desconocidos, así como identificar personas con diabetes no diagnosticada o mejorar el control de quienes ya presentaban la enfermedad.

Además, el 91% de las personas diagnosticadas ha aceptado participar en las intervenciones posteriores, lo que refleja un alto grado de adherencia al programa.

ESTRATEGIA CONJUNTA

Durante el 'workshop', la delegación aragonesa ha participado en mesas de trabajo junto a representantes de otros países para analizar los resultados obtenidos y definir líneas de actuación futuras.

El objetivo es establecer una estrategia conjunta que permita trasladar este modelo a la población general mediante medidas preventivas coordinadas, así como desarrollar publicaciones científicas con los resultados comparativos entre los distintos países participantes.

El modelo desarrollado en DigiCare4You se basa en la identificación precoz del riesgo mediante herramientas accesibles a la población, la derivación al sistema sanitario cuando es necesario y la aplicación de intervenciones adaptadas a cada paciente.

Estas intervenciones incluyen el seguimiento clínico en Atención Primaria y recomendaciones personalizadas sobre estilos de vida, apoyadas en herramientas digitales que facilitan la continuidad asistencial y el autocuidado.

Tras este encuentro internacional, Aragón prevé continuar trabajando en la aplicación de este tipo de modelos preventivos en el sistema sanitario, así como en la difusión de los resultados obtenidos y las lecciones aprendidas en el marco del proyecto.