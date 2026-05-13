Los pasajeros del 'MV Hondius' que no hayan sido evacuados a sus países de origen guardarán cuarentena en Países Bajos

Evacuación en lancha de pasajeros a bordo del crucero MV Hondius fondeado cerca del puerto de Granadilla, a 11 de mayo de 2026, en Granadilla de Abona, Tenerife, Islas Canarias (España). - Europa Press Canarias - Europa Press

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Los pasajeros del 'MV Hondius' que no hayan sido evacuados a sus países de origen y que continúan actualmente a bordo del crucero, junto con la tripulación, guardarán cuarentena en Países Bajos cuando el buque llegue al país neerlandés este domingo o lunes.

Así lo ha informado el Ministerio de Sanidad tras la reunión celebrada este miércoles entre ministros de Sanidad y secretarios de Estado de los países europeos implicados en esta crisis por hantavirus.

Además, una vez en el país neerlandés, se les realizará una prueba PCR tanto a su llegada como una semana después de iniciar la cuarentena, siguiendo el mismo protocolo aplicado por España.

En la reunión han participado, además de España, representantes de Francia, Eslovenia, Malta, Bulgaria, Finlandia, Luxemburgo, Eslovaquia, Portugal, Croacia, Dinamarca, Austria y Reino Unido, así como del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) y de la Comisión Europea.

Durante el encuentro también se ha abordado la situación de los ciudadanos europeos evacuados y el seguimiento de los contactos del vuelo procedente de Johannesburgo (Sudáfrica). Cada país ha informado de sus casos, de los contactos identificados y del seguimiento realizado.