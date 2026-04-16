Los países de bajos ingresos invierten cantidades récord en programas de inmunización, según Gavi

Archivo - Imagen de archivo de una vacunación. - NIAID - Archivo

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los países de bajos ingresos han contribuido colectivamente con más de 256 millones de euros a los programas de inmunización en 2025, estableciendo un nuevo récord de inversión anual por país en vacunas, según los nuevos datos publicados este jueves por Gavi, la Alianza para las Vacunas.

Así, en los últimos cinco años, los países de bajos ingresos aportaron un total de unos 933 millones de euros para el coste de las vacunas, lo que equivale al total movilizado en los trece años anteriores.

"En un entorno de financiación global cada vez más restrictivo, los países están dando un paso al frente para desempeñar un papel protagonista en la garantía del futuro de la inmunización", ha declarado la directora ejecutiva de Gavi, la Alianza para las Vacunas, Sania Nishtar.

"La financiación conjunta sin precedentes a esta escala demuestra que la transición hacia sistemas de inmunización sostenibles liderados por los países está cobrando impulso y que estamos entrando en una nueva era en lo que respecta a la protección de los niños contra las enfermedades prevenibles", ha añadido.

Para Gavi, los "excelentes" resultados de 2025 demuestran que la inmunización sigue siendo una prioridad en los presupuestos nacionales. Todos los países elegibles para Gavi cumplieron con sus obligaciones de cofinanciamiento para 2025 , con la excepción de aquellos que se beneficiaron de una flexibilidad excepcional y exenciones temporales debido a emergencias humanitarias graves.

De los 16 países apoyados por Gavi afectados por la fragilidad y el conflicto, solo seis requirieron exenciones de cofinanciamiento en 2025, lo que "subraya la resiliencia del compromiso gubernamental incluso en los contextos de crisis más difíciles", apunta la entidad.

Desde la introducción de la política de cofinanciación de Gavi en 2008, los países habrán aportado un total acumulado de unos 1.850 millones de euros hasta finales de 2025, lo que refleja un crecimiento sostenido de la financiación nacional de la inmunización, "a pesar de las presiones económicas, el aumento de la deuda y las crisis humanitarias", añade la organización.

De cara al futuro, la Alianza prevé que este impulso se acelere aún más. Durante el actual período estratégico quinquenal de Gavi (2026-2030), se proyecta que la cofinanciación total de los países se duplique. Paralelamente, la agenda de transformación Gavi Leap situará a los países aún más en el centro de la toma de decisiones, lo que contribuirá a acelerar la transición hacia programas de inmunización autosostenibles.

Desde el año 2000, Gavi ha colaborado con los países para proteger a más de 1.100 millones de niños contra diversas enfermedades, ayudándoles a reducir a la mitad la mortalidad infantil y a prevenir brotes. Asimismo, la vacunación de emergencia en respuesta a brotes ha ayudado a los países de bajos ingresos a reducir los casos y las muertes en un 60 por ciento de media.