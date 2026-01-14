La OMC propone sustituir el modelo de guardias por un sistema que mida de forma real el tiempo de trabajo de los MIR

Archivo - Imagen de archivo de la fachada de la OMC. - OMC - Archivo

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Organización Médica Colegial (OMC) ha propuesto, en el marco de la reforma de la jornada laboral de los médicos residentes, sustituir el actual modelo de guardias por un sistema que compute las horas reales de atención continuada.

De este modo, la OMC plantea que toda la actividad de atención continuada se compute íntegramente como tiempo de trabajo, con límites claros, control horario efectivo y descansos garantizados. Entre las medidas, se incluyen la prohibición de los turnos ordinarios de 24 horas, el establecimiento de un máximo de 17 horas de trabajo continuado y la fijación de un límite semanal de horas que sea realmente verificable.

La Organización subraya que este cambio permitiría acabar con la ambigüedad normativa actual, reducir la desigualdad entre territorios y servicios, y ofrecer mayor seguridad jurídica tanto a los residentes como a los centros formadores.

Esta es una de las propuestas que la OMC ha presentado en la consulta pública previa para la modificación del Real Decreto 1146/2006, la norma que regula la relación laboral de los médicos residentes. La OMC asegura que estas aportaciones son el resultado de años de trabajo conjunto con médicos jóvenes y residentes, que han permitido identificar de "forma precisa" los problemas estructurales del actual modelo y construir propuestas alineadas con la realidad asistencial, la evidencia científica y la normativa europea.

MEJOR FORMACIÓN, MÁS SEGURIDAD Y MENOS DESGASTE PROFESIONAL

En las aportaciones, la OMC señala que no puede haber buena formación médica en entornos de "sobrecarga crónica y fatiga acumulada". Así, indica que la evidencia científica demuestra que los excesos de jornada y la falta de descanso no solo deterioran la salud del profesional, sino que incrementan el riesgo de errores clínicos y empobrecen el aprendizaje.

Por ello, el texto de la OMC pretende reforzar el papel de las unidades docentes y las comisiones de docencia, apuesta por auditorías periódicas y vincula el cumplimiento de los límites laborales a la acreditación docente de los centros. La formación especializada, recuerda, debe priorizar los objetivos docentes y no servir como solución a déficits estructurales de personal.

Por otra parte, para la OMC, el diseño del RD 1146/2006 ha quedado desfasado. "En la práctica, ha favorecido la normalización de jornadas excesivas, turnos muy prolongados y descansos insuficientes, una situación que afecta de forma directa al bienestar de los residentes y a su proceso formativo", añade.

La Organización señala que los datos nacionales y europeos muestran que los médicos residentes en España realizan habitualmente más horas de las permitidas por la Directiva Europea de Tiempo de Trabajo, algo que tiene un "impacto claro" en la salud mental, el riesgo de 'burnout' y la seguridad del paciente. Para la OMC, la reforma del real decreto no es solo una cuestión organizativa, sino "una medida de salud laboral, calidad docente y seguridad clínica".