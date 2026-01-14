Archivo - SAE y TECNOS celebran los avances en clasificación, retribuciones y reconocimiento profesional en el Estatuto Marco - SAE Y TECNOS - Archivo

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad y las organizaciones sindicales con representación en el ámbito de negociación del Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE), del Sindicato Nacional de Técnicos (TECNOS) y de la Plataforma por el Grado se han reunido este martes para conocer el borrador del anteproyecto de Ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, del que celebran sus avances en la clasificación, retribuciones y reconocimiento profesional.

En el encuentro, que celebraron con Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, y Paloma Calleja, asesora del Gabinete de la Secretaria de Estado de Sanidad, observaron que último borrador recoge "adecuadamente" la clasificación de los profesionales de la Formación Profesional de Grado Medio -C1- y Grado Superior -B- y, su retribución "cuenta con buena predisposición".

Al respecto, SAE y TECNOS consideran que esta clasificación profesional debe ir acompañada de su correspondiente dotación presupuestaria desde el momento en que se aplique la Ley, "evitando así que quede estancada y pendiente de futuras negociaciones en las comunidades autónomas o de nuevos presupuestos".

Con respecto a la regulación de las titulaciones, según la clasificación dentro del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES), los Reales Decretos Formativos que regulan competencias con criterios propios de realización y con asignación de créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos), y la sentencia del Tribunal Supremo, que recoge que por título académico para el ejercicio de una profesión, "será necesario" el rango universitario, título oficial de capacitación técnica de los Técnicos Superiores o Grado Medio para los Técnicos en Cuidados de Enfermería (TCE).

Según señalan, "el Ministerio de Sanidad ve viable la reforma", por lo que entienden que debe implementarse una Disposición Final o Transitoria que haga referencia a este reconocimiento como profesión sanitaria titulada.

Otro de los puntos abordados durante el encuentro ha sido la Ley de ratios que se ha llevado al Congreso, y respecto a la cual el Ministerio ha confirmado que se va a tener en cuenta al equipo que realiza los cuidados, entre cuyos miembros están los Técnicos en Cuidados de Enfermería, y que se va hacer atendiendo al peso -tiempo- que tienen los cuidados en la atención y a su complejidad.

Finalmente, los representantes de los trabajadores transmitieron a Padilla la importancia de implementar la jornada de 35 horas en todo el Sistema Nacional de Salud y la jubilación voluntaria a partir de los 63 años sin coeficientes reductores y sin penalizaciones.

Por su parte, el Ministerio les ha trasladado que están trabajando en la actualización de las funciones de los Técnicos en Cuidados de Enfermería e informado de que "en breve" se presentarán las conclusiones de la encuesta que se hizo a nivel nacional al colectivo.

Así, esperan mantener e las próximas semanas nuevas reuniones con los responsables del Ministerio de Sanidad, "con el objetivo de mantener una línea de diálogo permanente que redunde en las mejoras laborales, profesionales y retributivas a las que los profesionales Técnicos Sanitarios tienen derecho", concluyen.