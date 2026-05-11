No pasar "al plano político" la gestión de crisis como el hantavirus, clave para su abordaje, según exgerente del Zendal

No pasar "al plano político" la gestión de crisis como el hantavirus, clave para su abordaje, según experto - Álex Rosa

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El director médico del madrileño Hospital Universitario Los Madroños de Brunete y gerente del Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal de Madrid durante la pandemia, el doctor Fernando Prados, ha señalado que, en la gestión de situaciones sanitarias como la vinculada al hantavirus, "como en todas las crisis, el problema que se plantea en este caso, como en otros muchos, es situar todo esto en el plano político en vez del plano técnico".

"Lo que hay que hacer es no pasarlo al plano político, dejarlo en el plano técnico, que los profesionales actúen, que tienen conocimientos de sobra y saben perfectamente qué hay que hacer y no actuar de cara a la galería para decir que es que estás pendiente", ha indicado a Europa Press este facultativo, que cuenta con una amplia experiencia en la gestión de crisis sanitarias y emergencias, ya que fue también el coordinador del hospital temporal de IFEMA.

Prados, que ha afirmado que "hay que dejar que los técnicos recojan la información, que tengan la información real", ha declarado que no se deben dar "bandazos sobre si hay que tener a los pacientes de forma obligatoria en un sitio o tiene que ser de forma voluntaria". "Entonces, nos volvemos locos, empezamos a hacer cosas que no se deben de hacer y, luego, lógicamente, dimensionarlas", ha manifestado.

"En Sanidad, es mejor pasarse que quedarse corto, por supuesto", ha subrayado, no obstante, aunque ha afirmado que lo que está "claro" es que es necesario "buscar el sentido común y ofrecer, lógicamente, a las personas, tanto a los contactos como a los pacientes, aquellos medios que sean necesarios para que estén en la mejor situación posible".

EXCESIVA "DIMENSIÓN MEDIÁTICA"

Además, ha afirmado que este asunto "podría haberse tratado como anecdótico", aunque "con la importancia que tiene que se han muerto personas" y que es una enfermedad que "hay que tratarla con seriedad porque, lógicamente, así lo requiere para que no haya ningún fallo". En su opinión, "llama la atención" el hecho de "que se haya dado tanto bombo" a esta crisis, así como "una dimensión mediática que no tiene".

A su juicio, "se ha intentado dar un relato", ante lo que ha indicado que "es un problema de posible enfermedad colectiva y, por lo tanto, es esencial la colaboración de todo el mundo". "No podemos empezar a decir cosas contradictorias" y "no podemos estar jugando a que hoy vamos a hacer esto y mañana vamos a hacer lo otro, porque eso lo que genera es que la población no tenga confianza en lo que se está diciendo y no siga las indicaciones de salud pública", ha apostillado.

Junto a ello, el que fuera viceconsejero de Sanidad del Gobierno de Madrid y director médico del SUMMA 112 ha puesto de manifiesto que la cuarentena de los pasajeros del crucero que se va a realizar en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid podría haberse llevado a cabo también en el Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal o "en cualquier otro sitio", ya que "no es necesario una intervención sanitaria directa". Por ello, considera "correcto" el centro elegido.

"Si hubiera sido un número de pacientes mayor y, más con las características que tuvo la Covid-19, pues por supuesto" que hubiera sido acertado el Zendal, ha continuado, destacando, sin embargo, que "no hace falta movilizar en este caso el hospital". De hecho, ha recordado que, a diferencia de en la pandemia, el hantavirus se conocía "de antes" y se sabe "su tiempo de exposición" y "su sintomatología".

"DIFÍCILMENTE" SE VA A PRODUCIR UN CONTAGIO DE UN SANITARIO

Con todo ello, Prados aboga por "manejarse en esa situación" con "la mayor normalidad". En este sentido, considera que "difícilmente un profesional se va a contagiar" en su atención a estas personas, ya que "tienen conocimiento de sobra, están acostumbrados a manejarse en estas situaciones". Además, para su protección, "no existe ningún método específico ni nada particular, lo que se hace es algo que se ha hecho siempre", ha sostenido.

"Desde el punto de vista de Medicina Preventiva, está perfectamente acotado y se puede perfectamente afrontar sin mayor riesgo", ha insistido, tras lo que ha explicado que se está usando el material de aislamiento "típico de la pandemia". "Tienes que actuar con un paciente como si tuviera la enfermedad y la pudiera transmitir", ha señalado al respecto, pero subrayando que el seguimiento es "normal".

De igual modo, ha declaro que lo lógico es que cada uno de los 14 pasajeros se hallen en habitaciones individuales durante la cuarentena, "que cada uno se trate como un potencial infectado". Pese a ello, ha mostrado su confianza en que "ninguno de los viajeros" del crucero "tengan síntomas". "Me preocupa más el seguimiento de las personas que salieron al principio y que no se sabe dónde están" y "que puedan estar infectadas y que ellas no lo sepan", ha señalado.

De cualquier forma, ha incidido en que "está muy focalizado, es un virus que tampoco va a generar" una situación como la ocurrida durante la pandemia "porque no tiene la capacidad de infectar que tienen otros virus". "Lo normal es que se pueda llegar a ellos cuanto antes y solucionarlo", ha concluido en relación con estos contactos.