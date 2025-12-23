Neumólogos exigen más inversión en vigilancia, prevención y respuesta ante futuras epidemias respiratorias

Archivo - Mujer con mascarilla. - DAMIRCUDIC/ ISTOCK - Archivo

MADRID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) ha exigido este martes una mejor preparación nacional ante epidemias respiratorias, que son el origen más probable de futuras emergencias sanitarias, incluyendo para ello una mayor inversión en vigilancia epidemiológica, vacunas o recursos humanos, a fin de reforzar la capacidad de anticipación, coordinación y respuesta.

En el marco del Día Internacional de la Preparación ante las Epidemias, que se conmemora este sábado, la sociedad científica ha señalado que virus como la gripe, el SARS-CoV-2 o el VRS, junto a bacterias como 'Mycobacterium tuberculosis' mantienen un impacto sostenido en la salud pública y pueden desencadenar episodios de alta presión asistencial si no existe un sistema preventivo robusto.

Frente a esto, los especialistas han insistido en que la preparación no debe centrarse solo en tener más recursos, sino en contar con redes asistenciales integradas, circuitos de diagnóstico bien definidos y vigilancia epidemiológica coordinada entre los niveles asistenciales y las comunidades autónomas.

En este sentido, han aseverado que el retraso en la notificación, la variabilidad en la capacidad de pruebas o la saturación puntual de determinados servicios continúan generando brechas que comprometen la capacidad de reacción del sistema sanitario.

"La experiencia reciente ha demostrado que las epidemias respiratorias no son un escenario excepcional, sino un riesgo recurrente. Prepararse significa contar con profesionales formados, tecnología diagnóstica accesible, vigilancia en tiempo real y estructuras asistenciales flexibles que puedan responder sin colapsar", ha resaltado el coordinador del Área de Tuberculosis e Infecciones Respiratorias (TIR) de SEPAR, Francisco Sanz.

En el ámbito de la prevención, SEPAR ha destacado el papel de las vacunas, que son la herramienta más eficaz para reducir hospitalizaciones y complicaciones graves en virus respiratorios. Por ello, ha reclamado trabajar en aumentar la cobertura entre población vulnerable y profesionales sanitarios. Además, ha advertido del riesgo que suponen factores como la contaminación ambiental y el tabaquismo y ha pedido que se integren en las estrategias de salud poblacional.

"LA NEUMOLOGÍA ES UN PILAR ESTRATÉGICO"

Desde la SEPAR han incidido en la importancia de garantizar recursos humanos suficientes en neumología, cuidados respiratorios intermedios y fisioterapia respiratoria. "La neumología es un pilar estratégico del SNS en cualquier crisis sanitaria. Reforzar nuestra especialidad es reforzar la capacidad del país para anticiparse y proteger a la población", ha destacado Francisco Sanz.

Junto a esto, los especialistas han abogado por desarrollar planes de contingencia actualizados que permitan ampliar la capacidad asistencial sin comprometer la atención al resto de pacientes respiratorios. Asimismo, han demandado ampliar la capacidad diagnóstica, especialmente en pruebas moleculares rápidas en Urgencias y centros sanitarios rurales.

La sociedad científica ha terminado subrayando que este Día Internacional es una oportunidad para recordar que la preparación no comienza cuando aparece una epidemia, sino mucho antes. Para SEPAR, "invertir en vigilancia, prevención y neumología es invertir en resiliencia sanitaria".