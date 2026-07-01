'Más Datos Cáncer' Señala A Cribados Y Tiempos De Proceso Y De Llegada De Innovación Como Lagunas En Abordaje Oncológico - EUROPA PRESS

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Fundación Weber, Álvaro Hidalgo, ha señalado que el proyecto 'Más Datos Cáncer' de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha identificado "lagunas" en el abordaje oncológico en España, señalando como tal "todo lo relacionado con los cribados", el "cómo llega la innovación a los pacientes" y "los tiempos" en el proceso asistencial.

"La calidad y equidad" de los cribados es el asunto a tratar en este ámbito, ha indicado el máximo representante de esta organización, que se encarga de la parte técnica de este registro de datos oncológicos puesto en marcha en 2025. En este apartado y en los otros dos citados aspectos a mejorar, "estamos trabajando", ha explicado, concretando esta labor "en 2026 y 2027".

Hidalgo, que ha participado en la 'Jornada Más Datos Cáncer: hacia la equidad y la humanización de los datos' de la AECC, se ha centrado en la misma, a modo de ejemplo, en el cribado del cáncer colorrectal, para el que "en el 100 por cien de programas" en todo el territorio nacional "se invita a la población diana".

"Tenemos un alto nivel organizativo con áreas de mejora clave", ha expresado, no obstante, y es que ha señalado que "solo el 54 por ciento tiene infraestructuras, suministros y personal adecuado". "Solo el 62 por ciento tiene una política de garantía de la calidad", ha puesto de manifiesto.

En cuanto a esta y el resto de flaquezas, ha sostenido que el objetivo de 'Más Datos Cáncer' es ayudar "a cambiar" este abordaje para que sea optimizado. Para ello, también se ha analizado, por otra parte, "si la innovación llega de forma homogénea y de forma diferencial según el código postal" del paciente, ha subrayado.

INDICADORES PARA MEDIR LA INCORPORACIÓN DE LOS AVANCES

Al respecto de este último punto, ha afirmado que "no existían indicadores comparables que midiesen si la innovación llega en tiempo y forma", por lo que, desde esta iniciativa, han propuesto algunos, como el relativo al acceso a nuevos fármacos centrado en los días de espera por el pacientes desde que se aprueban en la Comisión Europea.

Además, el presidente de la Fundación Weber ha manifestado que es necesario "medir los tiempos en Oncología", en referencia, en este caso, a "cuánto se tarda desde la sospecha hasta el diagnóstico" y, posteriormente, "el tratamiento".

Por último, ha explicado que el objetivo inicial de esta iniciativa fue "construir un índice de cáncer en España", pero, luego, se ha pretendido "hacer algo más". Así, ha señalado otra meta, que es la de "unir toda la información en un mismo repositorio" y que los datos "estuviesen disponible en todas las comunidades autónomas".

'Más Datos Cáncer' "busca identificar las lagunas para pasar a la acción", ha aseverado Hidalgo, que ha puesto de relieve la pretensión de "aglutinar toda la información dispersa en un único sitio" mediante "un índice más robusto y útil para la sociedad".