A más del 83% de los españoles les preocupa que la IA tome decisiones médicas sin supervisión humana, según la ANEFP

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MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 83,4 por ciento de la población española muestra preocupación ante la posibilidad de que la inteligencia artificial tome decisiones médicas sin supervisión humana, según la II Radiografía del Autocuidado de la Salud en España, elaborada por la Asociación para el Autocuidado de la Salud (ANEFP).

Además, el 65,4 por ciento afirma que no se siente cómodo compartiendo información sobre su salud, incluso si ello pudiera mejorar su cuidado. Sin embargo, el 73,2 por ciento cree que la inteligencia artificial mejorará el diagnóstico precoz "gracias al análisis de datos médicos" y el 65,7 por ciento considera que podría reducir la carga del sistema sanitario público si "se usa de forma responsable".

El director general de la ANEFP, Jaume Pey, ha declarado que, según la II Radiografía, los españoles "valoran el potencial de la inteligencia artificial en el ámbito sanitario, así como para impulsar el autocuidado responsable". Aun así, ha asegurado que "exigen garantías" en materia de supervisión profesional, privacidad y confianza.

"El reto es avanzar hacia un uso responsable de la IA que complemente la labor sanitaria, empodere a las personas en el autocuidado de su salud y garantice la veracidad y protección de datos", ha explicado.

PERCEPCIÓN POSITIVA SOBRE EL ESTADO DE SALUD

La II Radiografía, a su vez, pone de manifiesto que la población española mantiene una percepción "mayoritariamente positiva" sobre su estado de salud, ya que el 74,8 por ciento de los encuestados considera tener una "salud buena o muy buena".

Respecto al punto de vista territorial, comunidades autónomas como La Rioja, Castilla y León y la Comunidad de Madrid se consideran las más saludables, mientras que en otras como Canarias o Asturias esta percepción es menos positiva.

Por grupos de edad, los jóvenes presentan una mejor percepción de su salud, y esta disminuye progresivamente con los años. Además, la población joven es la que más recurre a las herramientas digitales, incluida la IA, y a Internet para "resolver dudas sobre autocuidado", mientras que las personas mayores confían en mayor medida en los profesionales sanitarios.

Por otro lado, el 73,7 por ciento de los españoles asocia el papel del autocuidado a "cuidar de su salud", y el 63,4 por ciento a "mantener hábitos de vida saludable". Sin embargo, solo un 32,2 por ciento del total relaciona este concepto con la "prevención de enfermedades".

"El autocuidado es un pilar esencial para la sostenibilidad del sistema sanitario y para mejorar la calidad de vida de las personas. La combinación de hábitos saludables, educación sanitaria y nuevas herramientas como la inteligencia artificial debe permitir avanzar hacia una ciudadanía más informada e implicada con el cuidado de su propia salud", ha finalizado Pey.