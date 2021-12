Isabel Sola (CSIC) cree que "parte de la efectividad de las vacunas podría mantenerse frente a ómicron"

Considera que la nueva ola tendrá menos impacto gracias a la vacunación

La doctora Isabel Sola, codirectora del Laboratorio de Coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC), cree que "parte" de la efectividad de las vacunas contra la COVID-19 "podría mantenerse" frente a la nueva variante ómicron.

"Es necesario esperar hasta tener más información sobre la efectividad de las vacunas frente a ómicron, pero es posible que no sea un efecto de todo o nada y que no se pierda completamente la efectividad de las vacunas", ha comentado en una entrevista con el CSIC.

La viróloga, además, ha mandado un mensaje de tranquilidad frente a ómicron: "Lo que se ha visto en estos casi dos años es que los cambios de las variantes no eran tan radicales, de forma que las vacunas, basadas en la secuencia original del virus, seguían dando una protección muy buena frente a distintas variantes posteriores. La variante ómicron acumula un número de mutaciones significativamente mayor, algunas ya presentes en otras variantes y otras nuevas. En cualquier caso, actualizar las vacunas actuales no es demasiado complicado técnicamente".

En este sentido, ha recordado que el candidata a vacuna basada en ARN con capacidad para autorreplicarse en el que está trabajando "ya incluye algunas de las mutaciones más significativas de la proteína S (la llave que permite que los virus infecten las células)". "Además, al incluir otras proteínas del virus, podría conservar mayor efectividad frente a nuevas variantes", ha resaltado.

En relación con una posible sexta ola, Sola afirma que "la situación de este año no es comparable con la del año pasado". "Es cierto que los números de incidencia preocupan, pero también es cierto que eso no se traduce inmediatamente en un aumento de la presión hospitalaria y ni de las muertes porque ahora tenemos la contención de la inmunidad", ha explicado.

En cualquier caso, ha advertido de que "cuantos más casos nuevos, mayor será la probabilidad de hospitalizaciones, porque las vacunas tienen una muy alta efectividad, pero no del 100 por cien". "Y entre esas personas inmunizadas habrá algunas que sean más susceptibles y que, si se infectan, puedan acabar ingresadas", ha apostillado.

Así, esta científica del CSIC no espera "una situación tan oscura como hace un año" para la Navidad. "Pero seamos cuidadosos, porque el virus está circulando. Si nos juntamos con mucha gente y no lo hacemos en condiciones de seguridad, podemos transmitir ese virus a otros más vulnerables. Así que no nos olvidemos de no reunirnos demasiadas personas, de ventilar, de llevar mascarillas... De no abusar de la normalidad que vamos recuperando para evitar males mayores", ha instado.