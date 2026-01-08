"Inyectar energía" a los nervios: potencial avance para frenar el dolor neuropático sin fármacos

Archivo - Artrosis de rodilla, dolor rodilla, articulaciones - LJUBAPHOTO/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Suministrar mitocondrias sanas a las células nerviosas en dificultades podría ser un nuevo enfoque para ayudar a millones de personas a controlar la neuropatía diabética y el dolor nervioso inducido por la quimioterapia, según un trabajo de la Universidad de Duke (Estados Unidos).

Para millones de personas que viven con dolor nervioso, incluso un roce leve puede resultar insoportable. Los científicos sospechan desde hace tiempo que las células nerviosas dañadas fallan porque sus fábricas de energía, las mitocondrias, no funcionan correctamente.

Tal y como se publica en 'Nature', en este nuevo trabajo, utilizando tejido humano y modelos murinos, los investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Duke descubrieron que la reposición de mitocondrias reducía significativamente el dolor asociado a la neuropatía diabética y al daño nervioso inducido por la quimioterapia. En algunos casos, el alivio duró hasta 48 horas.

"Al inyectar mitocondrias nuevas a los nervios dañados, o al ayudarlos a producir más, podemos reducir la inflamación y favorecer la curación", señala el autor principal del estudio, el doctor Ru-Rong Ji, director del Centro de Medicina Traslacional del Dolor del Departamento de Anestesiología de la Facultad de Medicina de Duke. "Este enfoque tiene el potencial de aliviar el dolor de una forma completamente nueva".

Sus hallazgos se basan en la creciente evidencia de que las células pueden intercambiar mitocondrias, un proceso que los científicos están empezando a reconocer como un sistema de apoyo incorporado que puede afectar muchas afecciones, entre ellas la obesidad, el cáncer, los accidentes cerebrovasculares y el dolor crónico.

El trabajo destaca un papel previamente no documentado de las células gliales satélite, que parecen transportar mitocondrias a las neuronas sensoriales a través de pequeños canales llamados nanotubos tunelizadores.

Cuando se altera esta transferencia mitocondrial, según Ji, las fibras nerviosas comienzan a degenerarse, lo que provoca dolor, hormigueo y entumecimiento, a menudo en las manos y los pies, los extremos distales de las fibras nerviosas.

"Al compartir las reservas de energía, las células gliales satélite pueden ayudar a mantener a las neuronas alejadas del dolor", según Ji, profesor de anestesiología, neurobiología y biología celular en la Facultad de Medicina de Duke.

Cuando se incrementó esta transferencia de energía, los comportamientos de dolor en los ratones disminuyeron hasta en un 50%, mostró el estudio. Los investigadores también probaron un enfoque más directo. Inyectar mitocondrias aisladas, tanto de humanos como de ratones, directamente en los ganglios de la raíz dorsal, un grupo de células nerviosas que envían mensajes al cerebro, produjo resultados similares, pero solo cuando las mitocondrias del donante estaban sanas; las muestras de personas con diabetes no tuvieron ningún efecto.

El equipo también identificó una proteína, MYO10, como esencial para formar los nanotubos que permiten la transferencia mitocondrial.

En lugar de enmascarar los síntomas, el enfoque podría solucionar lo que el equipo considera la raíz del problema: restablecer el flujo de energía que mantiene las células nerviosas sanas y resistentes.

Se necesita más trabajo, incluyendo imágenes de alta resolución para confirmar con precisión cómo los nanotubos ayudan a transportar mitocondrias nuevas al tejido nervioso vivo. Aun así, el estudio destaca una vía de comunicación previamente pasada por alto entre las células nerviosas y gliales que podría tratar el dolor crónico en su origen.