La importancia del apoyo familiar para los afectados por el accidente ferroviario de Adamuz: cómo hacerlo

Coordinación de los equipos emergencias en el Polideportivo de Adamuz para socorrer a los heridos y fallecidos en el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad. - Francisco J. Olmo - Europa Press

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La psicóloga sanitaria especializada en intervención en emergencias y desastres Ana Lillo ha resaltado que el apoyo familiar es fundamental para los afectados por el accidente entre dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba), junto con la atención psicológica profesional.

"Les decimos siempre que se reúnan con gente querida, que llamen y que estén acompañadas. Es importante hacer todo este proceso y si hace falta, activar algún recurso psicológico, como por ejemplo la autorregulación emocional, o darles estrategias para que esos momentos", ha explicado Lillo en unas declaraciones a Science Media Centre (SMC) España.

Así, la psicóloga sanitaria especializada en intervención en emergencias y desastres ha defendido la intervención psicológica temprana entre las personas afectadas por el accidente para reducir el impacto emocional y prevenir posibles trastornos posteriores. "Con la intervención temprana, queremos atender a todas las personas que lo necesiten, iniciando una intervención psicológica breve y centrada en lo ocurrido", ha explicado la experta.

En este contexto, ha indicado que, ante cualquier disfuncionalidad emocional, es importante activar los mecanismos de afrontamiento y los recursos adaptativos que la mayoría de las personas ya poseen de forma natural. "Casi todos tenemos la resiliencia que de por sí en la mayoría de las personas está", ha agregado.

En caso de que la sintomatología persista, se deberán realizar derivaciones: "Al principio es normal que los síntomas sean intensos, pero deberían disminuir con el tiempo. Si al cabo de un mes la intensidad sigue siendo alta, será necesario derivar a los afectados a atención especializada", ha explicado la experta.

IMPACTO EN LA SOCIEDAD

Por su parte, el responsable del Gabinete de Psicología de la Policía Municipal de Madrid, Antonio Puerta, ha asegurado que una catástrofe de estas características "sacude a toda la sociedad". "Existe un impacto en personas que han vivido tragedias similares: al conocer este suceso, pueden revivir recuerdos y emociones de experiencias pasadas", ha explicado Puerta en declaraciones a SMC.

En este contexto, el experto en incidentes de múltiples víctimas (IMV) y desastres de la Universidad de Oviedo y coordinador del grupo en IMV del SAMU-Asturias, Rafael Castro-Delgado, ha coincidido en que este tipo de accidentes también pueden afectar a la sociedad.

"El accidente ferroviario de Adamuz no solo provoca consecuencias físicas inmediatas; su impacto emocional puede ser profundo y prolongado, afectando a las víctimas directas, sus familias, supervivientes e incluso, en menor medida, a quienes utilizan habitualmente el tren de alta velocidad", ha afirmado Castro-Delgado en declaraciones a SMC.

Según Castro-Delgado, el impacto del accidente se extiende también a los usuarios habituales de la alta velocidad. "Tras un suceso de estas características, es comprensible que se produzca una pérdida temporal de la sensación de seguridad y un aumento del temor a viajar".

Por ello, ha abogado por una comunicación institucional "clara, rigurosa y transparente" para reducir la alarma social y recuperar la confianza. "La experiencia acumulada en la gestión de emergencias pone de manifiesto que integrar de forma adecuada, tanto en forma como en tiempo, la atención psicológica y psicosocial en la respuesta a estos eventos es fundamental para aliviar el sufrimiento y prevenir consecuencias negativas a medio y largo plazo", ha finalizado.