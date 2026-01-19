OMS Europa lamenta profundamente el accidente ferroviario de Adamuz y destaca el esfuerzo de los sanitarios

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado por la ministra de Sanidad, Mónica García, junto al director regional de la OMS para Europa, Hans Kluge. - POOL MONCLOA/FERNANDO CALVO - Archivo

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El director Regional de la Organización Mundial del la Salud (OMS) para Europa, Hans Henri P. Kluge, lamenta "profundamente" el grave accidente ferroviario ocurrido este domingo en el término municipal de Adamuz (Córdoba) y reconoce los "esfuerzos extraordinarios" de los servicios de emergencia.

"Mis condolencias a las víctimas, sus familias y todos los afectados", ha señalado en su cuenta de 'X', donde también ha querido reconocer los "esfuerzos extraordinarios" de los servicios de emergencia, los profesionales de la salud y los equipos hospitalarios que "están trabajando bajo intensa presión para brindar atención y apoyo".

"Nosotros en @WHO_Europe nos solidarizamos con el pueblo y el gobierno de #Spain en este momento difícil", ha finalizado.