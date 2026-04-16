Archivo - Especialista señala que identificar "de forma precoz" a pacientes "con riesgo de cronificación" es el "reto" en cefaleas - ISTOCK - Archivo

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador del Grupo de Estudio de Cefaleas de la Sociedad Española de Neurología (GECSEN), el doctor Roberto Belvís, ha manifestado que "uno de los principales retos en el abordaje de las cefaleas es identificar de forma precoz a aquellos pacientes con riesgo de cronificación".

"Aproximadamente, entre un 2 y un 3 por ciento de los pacientes con migraña episódica progresa cada año a formas crónicas" y "más del 50 por ciento de las cefaleas crónicas corresponden a migraña", ha indicado, tras lo que ha añadido que "es importante, por lo tanto, incidir en que factores como el estrés, los trastornos del sueño, la obesidad o la depresión, el consumo excesivo de analgésicos, así como la falta de diagnóstico y tratamiento adecuado, pueden influir de forma determinante en esta cronificación".

Con motivo de la celebración, este domingo, 19 de abril, del Día Nacional de esta enfermedad, la Sociedad Española de Neurología (SEN) ha señalado que más del 70 por ciento de la población española ha padecido cefalea alguna vez en su vida y cerca de un 4 por ciento sufre dolor de cabeza de forma crónica, es decir, padece dolor de cabeza más de 15 días al mes.

"Bajo el término 'cefalea' se agrupan un amplio grupo de trastornos -con más de 200 tipos descritos- caracterizados por producir dolor de cabeza y que se clasifican fundamentalmente en cefaleas primarias y cefaleas secundarias", ha continuado Belvís, quien ha agregado que las primarias, "que constituyen más del 90 por ciento de los casos", son "aquellas en las que el dolor de cabeza no es consecuencia de otra patología subyacente".

MIGRAÑA Y CEFALEA TENSIONAL, LAS CEFALEAS PRIMARIAS MÁS FRECUENTES

En este apartado, la migraña y la cefalea tensional son las más frecuentes, pudiendo afectar esta última a más del 60 por ciento de las personas del país, mientras que la primera lo hace a un 13 por ciento. Otras cefaleas, como la cefalea en racimos, aunque menos frecuentes, ya que repercute a aproximadamente el 0,1 por ciento de la población, también conllevan una elevada discapacidad.

Desde esta organización también han indicado que, a pesar de la elevada prevalencia, el infradiagnóstico sigue siendo un problema relevante. Así, se estima que más del 40 por ciento de personas que sufren dolor de cabeza recurrentemente no han sido correctamente diagnosticadas, a lo que se suma que en torno al 50 por ciento recurre a la automedicación con analgésicos sin supervisión médica, lo que puede favorecer la citada cronificación e incluso originar una cefalea por abuso de medicación, que ya afecta a entre un 1 y un 2 por ciento.

Ante este panorama, se ha insistido en la relevancia de no trivializar cualquier dolor de cabeza recurrente, aunque en la mayoría de los casos se trata de procesos benignos. Sin embargo, su frecuencia, intensidad o impacto en la vida diaria deben ser criterios clave para consultar con un profesional sanitario, ya que un abordaje individualizado, que combine medidas farmacológicas y no farmacológicas, permite en muchos casos un adecuado control de la enfermedad y la prevención de su cronificación.

La SEN ha recordado que el impacto de las cefaleas va más allá del dolor físico. Por ejemplo, la migraña, que es una de las principales causas de discapacidad en el mundo y en España es la primera en mujeres menores de 50 años, afecta a más de cinco millones de españoles y constituye una de las principales causas de pérdida de productividad laboral.

En este sentido, ha informado de que, durante las crisis, más del 50 por ciento se ve obligado a reducir su actividad y entre un 20 y un 30 por ciento precisa reposo en cama. Además, más de la mitad de pacientes de migraña presenta un grado de discapacidad moderado o grave y, en términos económicos, se estima que el coste asociado a la misma supera los 2.000 millones de euros anuales en España, debido tanto al absentismo como al presentismo laboral.

CEFALEA EN RACIMOS

Ahondando en la cefalea en racimos, esta ha sido descrita en numerosas ocasiones como uno de los dolores más graves que puede experimentar el ser humano y, aproximadamente, un 20 por ciento desarrolla formas crónicas de la patología. Junto a ello, más del 75 por ciento presenta limitaciones importantes en su vida diaria y hasta un 45 por ciento asocia depresión.

Es necesario "avanzar en la concienciación social, el diagnóstico precoz y el acceso a tratamientos adecuados, con el objetivo de reducir la carga personal, social y económica asociada a estos trastornos neurológicos", ha declarado Belvis, al tiempo que ha apuntado que "cualquier tipo de cefalea primaria, y más en su forma crónica, puede generar mucho sufrimiento en las personas que la padecen".

"Cada vez tenemos un mayor conocimiento científico y nuevos recursos para poder ayudar a las personas que padecen estas enfermedades, que pueden ser tan discapacitantes y que afectan a tantas personas", por lo que "es importantísimo concienciar sobre la importancia de su diagnóstico, mejorar su identificación en todos los niveles asistenciales y garantizar que todos los pacientes puedan beneficiarse de los tratamientos disponibles", ha afirmado.

Al respecto, ha puesto de relieve que "existen importantes diferencias entre comunidades autónomas" e "incluso hospitales" a la hora de "acceder a los tratamientos más indicados". En esta línea, la SEN va a reunir en Segovia, del 17 al 18 de abril, a diferentes expertos en el evento 'MasterCef', en el que se actualizarán los conocimientos sobre el diagnóstico y tratamiento de las cefaleas.

A colación de este encuentro científico, esta sociedad científica va a presentar su 'Guía de Estilo de Migraña', documento que ofrece una base científica clara sobre la enfermedad y aborda aspectos prácticos sobre el uso del lenguaje, el tono y el enfoque comunicativo que requiere la misma.