Cefalea infantil: el problema del 60% de los niños y jóvenes que causa absentismo escolar y empeora su calidad de vida

Archivo - Niño con dolor de cabeza. - IMGORTHAND/ ISTOCK - Archivo

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 60 por ciento de los niños y de los adolescentes experimentan cefalea "significativa" en su día a día, enfermedad que pese a que constituya una de las principales causas de absentismo escolar y empeoramiento de la calidad de vida, sigue siendo una enfermedad "invisible" para la sociedad, según el neuropediatra y portavoz de la Sociedad Española de Neurología Pediátrica (SENEP), Adrián García Ron.

Con motivo del Día Nacional de la Cefalea, que se celebra el 19 de marzo, García Ron ha afirmado que, aunque se trate de una de las patologías neurológicas más frecuentes a lo largo de toda la vida, sigue siendo una enfermedad "infravalorada". Además, entre un 7,7 por ciento y un 9,1 por ciento de los niños y adolescentes padecen migraña (la cefalea más frecuente).

"Los niños con dolor de cabeza presentan un peor rendimiento escolar, faltan más días a clase, y ven afectada su vida social y familiar. Estamos ante una patología que condiciona la vida diaria del niño y de su entorno familiar pero que, con frecuencia, no recibe la atención que merece", ha asegurado.

Según alerta el experto, la cefalea en la infancia, en ocasiones, está subestimada "incluso por los profesionales sanitarios", lo que conlleva que se realicen "diagnósticos imprecisos o tardíos, derivación tardía a especialistas en cefalea, un manejo terapéutico inadecuado, así como un uso excesivo o incorrecto de los analgésicos".

"Esta situación no sólo perpetúa el sufrimiento del paciente, sino que favorece la cronificación de la enfermedad. De hecho, hasta un 73 por ciento de los niños con cefalea crónica continuarán presentándola en la vida adulta", ha detallado el neuropediatra.

Cuando las cefaleas sean frecuentes e impacten y condicionen el día a día del menor o adolescente, necesiten tratamientos preventivos, y representen un síntoma de alarma que obligue a descartar otra patología relevante, es necesario que el pediatra las derive a Neuropediatría, según el especialista.

"La identificación de estos elementos permite diferenciar las cefaleas primarias, generalmente benignas, de aquellas que pueden estar asociadas a una patología subyacente relevante y que precisan derivación a Neuropediatría y un estudio especializado", ha subrayado.

DETECCIÓN PRECOZ DE LA CEFALEA PEDIÁTRICA

Desde la SENEP han recordado la utilidad clínica de la regla nemotécnica 'SNOOPY' para la detección precoz de signos de alarma en la cefalea pediátrica: la presencia de síntomas sistémicos como fiebre o alteración del estado general (S); la aparición de signos neurológicos en la exploración (N); un inicio reciente o brusco de la cefalea (O del inglés 'on set'); la localización occipital del dolor (O); su empeoramiento precipitado por maniobras de Valsalva, la tos o el ejercicio (P); la variación con los cambios posturales (P); la progresión en intensidad o frecuencia (P); la ausencia de antecedentes familiares de migraña (P de 'parents lack of family history); y la aparición en edades tempranas (Y de 'years' o años en inglés).

"Existen cefaleas recurrentes que requieren un abordaje más allá del tratamiento sintomático, incluyendo terapias preventivas. Asimismo, algunos pacientes pediátricos pueden beneficiarse del uso de tratamientos específicos para la migraña, como los triptanes. Sin embargo, en la práctica clínica todavía existe un manejo subóptimo de las crisis agudas, con una infrautilización de las opciones terapéuticas con mayor respaldo científico", ha remarcado García Ron.

La SENEP ha incidido en la importancia de recibir un diagnóstico clínico adecuado, basado en una historia clínica detallada y en una exploración dirigida, ya que permite evitar pruebas complementarias innecesarias, reducir la exposición a tratamientos ineficaces o con efectos adversos, prevenir el abuso de analgésicos e implementar estrategias terapéuticas eficaces.

"En la mayor parte de los casos, la cefalea en niños no se debe a causas graves, pero sí requiere una correcta clasificación para poder tratarla adecuadamente", ha recordado Adrián García Ron.

Aunque actualmente existan opciones terapéuticas eficaces, no todos los pacientes responden a los tratamientos clásicos, y la evidencia en población pediátrica sigue siendo limitada en comparación con los adultos.

En los últimos años han surgido nuevas terapias que están revolucionando el manejo de la cefalea en niños como los bloqueos anestésicos, la infiltración con toxina butolínica, los anticuerpos monoclonales anti-CGRP, los gepantes o los dispositivos de neuromodulación.

Por ello, esta sociedad científica ha hecho un llamamiento a las autoridades sanitarias y a los profesionales para reconocer la cefalea como una "enfermedad neurológica relevante en la infancia", así como para mejorar la formación en su diagnóstico y tratamiento, garantizar el acceso a especialistas en Neuropediatría, y que se facilite el acceso a las nuevas terapias.

En este contexto, aparece "imprescindible" avanzar en la implantación del Área de Capacitación Específica (ACE) en Neuropediatría en España, una "herramienta clave" para garantizar una formación "reglada, homogénea y de alta calidad" en todo el territorio nacional, y que permita mejorar la equidad en el acceso a especialistas, así como optimizar el manejo de patologías prevalentes y complejas, como la cefalea pediátrica.