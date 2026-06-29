Archivo - El Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela crea un área para atender patologías digestivas complejas - ALEXANDR MUŞUC/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela de Madrid ha anunciado la creación y puesta en marcha de una Unidad Endoscópica Avanzada y Cirugía Digestiva de Alta Complejidad, área a través de la que busca "atender patologías digestivas complejas".

"Un modelo multidisciplinar permite tomar decisiones clínicas con una valoración más completa del paciente", ha explicado al respecto el jefe del Servicio de Digestivo y de la Unidad Endoscópica Avanzada de este centro, el doctor Iago González, quien ha añadido que "la coordinación entre especialistas facilita priorizar pruebas, acortar los tiempos entre diagnóstico y tratamiento y elegir la opción terapéutica más adecuada según la complejidad de cada caso".

En este sentido, ha explicado que esta incorporación "se enmarca en la apuesta de Sanitas por desarrollar una asistencia cada vez más especializada, innovadora y adaptada a las necesidades de cada paciente". "El nuevo servicio reúne a profesionales de cirugía, aparato digestivo, endoscopia y nutrición con el objetivo de ofrecer una atención coordinada, ágil y adaptada a cada caso clínico", ha señalado.

Con ello, se continúa "impulsando modelos asistenciales en los que la colaboración entre especialidades y la personalización de los tratamientos resultan claves para mejorar la experiencia asistencial y favorecer mejores resultados clínicos", ha continuado González, que ha subrayado que "en patologías digestivas y metabólicas, el soporte nutricional forma parte del manejo clínico y puede influir en la evolución del paciente".

Esta Unidad "nace para dar respuesta a patologías digestivas frecuentes, como reflujo, dispepsia o estreñimiento, y también a procesos de mayor complejidad que requieren cirugía especializada, técnicas endoscópicas avanzadas o seguimiento específico", ha proseguido, para agregar que el objetivo es "acompañar al paciente desde el diagnóstico hasta el tratamiento y su evolución posterior".

ORGANIZACIÓN

Así, el servicio se organiza en dos áreas, siendo la primera la centrada en la cirugía digestiva y en procedimientos de alta complejidad, mientras que la segunda agrupa la actividad médica y endoscópica, orientada al tratamiento y seguimiento de patologías como esofagitis eosinofílica, hígado graso, pólipos intestinales u obesidad mediante endoscopia bariátrica. En todo el proceso, la nutrición se incorpora como un elemento clínico "relevante" y lo hace "especialmente en pacientes con enfermedades digestivas, metabólicas u oncológicas", ha subrayado este especialista.

Además, desde este centro han indicado que "el equipo, liderado por el doctor Ángel Serrano y Estíbaliz Pérez, jefe de Servicio y jefa asociada de Cirugía General (cirugía oncológica y cirugía digestivo compleja), respectivamente, del Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela, tratará tumores digestivos, especialmente cáncer gástrico y colorrectal, así como otros procesos complejos con afectación abdominal".

"En los casos indicados, aplicará técnicas avanzadas como la cirugía citorreductora", han informado, al tiempo que han expuesto que "esta actividad incluirá también el abordaje de enfermedades inflamatorias intestinales, cirugía hepatobiliopancreática, cirugía de la mama y procedimientos mínimamente invasivos mediante laparoscopia avanzada y cirugía robótica". "Desde el área de Aparato Digestivo, la Unidad reforzará la prevención y el seguimiento del cáncer de colon a través del control y la resección de pólipos", ha añadido, tras lo que ha afirmado que incorporará resecciones endoscópicas complejas "que permiten tratar determinadas lesiones por vía endoscópica y evitar cirugía en casos seleccionados".

Una vez señalado que "desarrollará también procedimientos de endoscopia avanzada, como ecoendoscopia y CPRE, dirigidos al estudio de lesiones pancreáticas y al tratamiento de patologías de la vía biliar", han sostenido que "la patología hepática será otra de las áreas relevantes, con especial atención a enfermedades vinculadas al síndrome metabólico y la obesidad, como el hígado graso". "Para su seguimiento, el equipo utilizará 'FibroScan', una prueba no invasiva que ayuda a valorar si existe daño hepático", han declarado.

Junto a ello, han subrayado que "la Unidad participará en la Unidad de Obesidad del hospital mediante procedimientos de endoscopia bariátrica dirigidos a pacientes con necesidades clínicas específicas". "Gracias a esta Unidad, muchas patologías digestivas podrán abordarse de forma más precoz y con un seguimiento más especializado", han subrayado, para concluir destacando que "disponer de técnicas diagnósticas avanzadas y de profesionales con experiencia específica permitirá identificar antes determinados procesos, vigilar su evolución y actuar en el momento más adecuado, especialmente en patologías hepáticas, lesiones pancreáticas o riesgo de cáncer colorrectal".