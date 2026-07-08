El Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona usa un audiovisual para reducir el estrés de niños en resonancias

Sala de resonancia magnética con Philips Ambient Experience y contenidos Disney en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. - SANT JOAN DE DÉU - PHILIPS

BARCELONA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un estudio del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, con participación de Philips y The Walt Disney Company, ha mostrado cómo una experiencia audiovisual puede reducir el estrés de los niños durante una resonancia magnética (RM).

El trabajo, publicado en 'Pediatric Radiology', ha incluido 175 niños de entre 6 y 12 años en 6 hospitales europeos, y se ha centrado en pacientes pediátricos que se someten a una resonancia magnética estando despiertos, informa Sant Joan de Déu en un comunicado de este miércoles.

Según estudios previos, hasta el 66% de pacientes pediátricos afirma sentirse ansioso durante una resonancia magnética, una sensación que pude derivar en repeticiones de secuencias, procedimientos más largos y, en determinados casos, en necesidad de sedición.

En este contexto, el estudio evaluó si una experiencia audiovisual adaptada podría contribuir a un "entorno más calmado" y favorecer un desarrollo más ágil de la exploración, a partir de unos equipos Philips que integraban imagen, sonido e iluminación ambiental.

La experiencia incorpora contenidos audiovisuales desarrollados para las condiciones propias de una exploración de RM, con ritmo pausado, música calmada y personajes familiares, desarrollados en colaboración con The Walt Disney Company, que ha creado piezas de animación específicamente para este contextos con algunos de sus personajes más conocidos.

RESULTADOS

Los resultados muestran que, en niños de 6 a 10 años, los niveles de estrés observados tras la exploración se redujeron un 43% en comparación al momento previo a la prueba, y que las pausas durante la misma bajaron en un 63% respecto a procedimientos sin la experiencia audiovisual.

Los datos apuntan que los contenidos inmersivos y adaptados al entorno pediátrico pueden ayudar a reducir determinadas interrupciones operativas, como repeticiones, pausas prolongadas o exploraciones interrumpidas.