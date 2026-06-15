Hospital Sanitas La Zarzuela incorpora tecnología de Resonancia Magnética para mejorar "precisión diagnóstica" - SANITAS

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela de Madrid ha anunciado la incorporación en sus instalaciones de una nueva tecnología de Resonancia Magnética con el objetivo de "mejorar la precisión diagnóstica", con lo que ha asegurado que amplía su capacidad en este ámbito y renueva su parque de resonancias.

En concreto, este centro de la compañía aseguradora Sanitas ha informado de que ha adquirido "una nueva resonancia magnética SIGNA Premier de 3 Teslas y un segundo equipo SIGNA Victor de 1,5 Teslas, ambas soluciones de GE HealthCare". De esta manera, ha asegurado que se ha convertido en el segundo hospital de la entidad "en disponer de una resonancia de estas características, tras el Hospital Blua Sanitas Valdebebas".

"Esta incorporación supone dar un paso importante en el aumento de la precisión diagnóstica", ha expresado el jefe del Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela, Arturo Álvarez Luque, quien ha añadido que la misma "permite ampliar la capacidad del Servicio de Radiodiagnóstico, potenciar la eficiencia de los circuitos asistenciales y ofrecer una atención más ágil a pacientes y profesionales".

En este sentido, desde Sanitas, que han afirmado que esta medida "continúa reforzando la capacidad tecnológica" de su red hospitalaria propia "y avanza en un modelo asistencial apoyado en la innovación aplicada", han manifestado que "la tecnología de 3 Teslas genera imágenes de alta resolución y mayor detalle anatómico, un aspecto relevante cuando se necesita definir con precisión la extensión de una patología o planificar tratamientos complejos".

A su juicio, la aplicación de la misma "resulta especialmente útil en Neurología, Traumatología, Oncología, Cardiología y estudios abdominales avanzados". "Asimismo, permite obtener diagnósticos precisos en patologías como la epilepsia, el deterioro cognitivo, las miocardiopatías, las lesiones osteomusculares y distintos tipos de cáncer", ha subrayado, para añadir que "esta mejora tecnológica amplía, además, la capacidad de respuesta del hospital ante procesos clínicos de elevada complejidad".

USO DE IA

"Uno de los avances más relevantes de estas tecnologías innovadoras en Resonancia Magnética es la incorporación de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) aplicadas a la adquisición y análisis de imagen", han continuado desde esta compañía, al tiempo que han apuntado que "estas soluciones reducen el tiempo en el que se toma la imagen, mejoran la calidad de esta y facilitan la priorización de hallazgos clínicamente relevantes". "La integración de estas herramientas contribuye también a optimizar flujos de trabajo y a acelerar la toma de decisiones clínicas", han explicado.

Al respecto, Álvarez Luque ha sostenido que la IA "no sustituye el criterio médico, sino que añade una capa de apoyo muy valiosa". Esta "permite agilizar procesos, optimizar tiempos y generar alertas ante hallazgos que requieren una valoración preferente", ha expuesto, tras lo que ha afirmado que "eso se traduce en más seguridad y en una experiencia del paciente más positiva".

Por último, y tras exponer que "entre las prestaciones avanzadas del nuevo equipo destaca la posibilidad de realizar estudios funcionales neurológicos", lo que es "una capacidad especialmente relevante en abordajes donde preservar funciones neurológicas resulta determinante para la recuperación posterior", Sanitas ha afirmado que "la renovación tecnológica tiene un impacto directo en la experiencia del paciente". "La mayor velocidad de exploración reduce el tiempo dentro del equipo y las esperas para acceder a una prueba, lo que contribuye a procesos asistenciales más fluidos desde la primera consulta", ha finalizado.