Hantavirus.- Los ciudadanos españoles del crucero 'MV Hondius' guardarán cuarentena en el H. Gómez Ulla de Madrid

Imagen de la reunión sobre la situación del barco afectado por hantavirus. - Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha informado de que los 14 ciudadanos españoles que se encuentran a bordo del crucero 'MV Hondius', afectado por hantavirus, serán trasladados desde La Granadilla (Tenerife) al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, donde permanecerán bajo atención médica, en observación y en cuarentena durante el tiempo que determinen los protocolos clínicos.

"Allí se seguirán todos los protocolos necesarios. Seremos especialmente cuidadosos para proteger no solo a las personas que lleguen, sino también a la población en general, adoptando todas las medidas de salud pública oportunas para evitar que, en caso de existir algún paciente sintomático, pueda producirse cualquier transmisión a terceros", ha explicado la ministra en la rueda de prensa posterior a la reunión que ha mantenido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los ministros de Interior, Sanidad y Transportes y Movilidad Sostenible.

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