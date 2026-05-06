Hantavirus.- Los ciudadanos españoles del crucero 'MV Hondius' guardarán cuarentena en el H. Gómez Ulla de Madrid

Imagen de la reunión sobre la situación del barco afectado por hantavirus.
Imagen de la reunión sobre la situación del barco afectado por hantavirus. - Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa
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Actualizado: miércoles, 6 mayo 2026 14:52
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MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha informado de que los 14 ciudadanos españoles que se encuentran a bordo del crucero 'MV Hondius', afectado por hantavirus, serán trasladados desde La Granadilla (Tenerife) al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, donde permanecerán bajo atención médica, en observación y en cuarentena durante el tiempo que determinen los protocolos clínicos.

"Allí se seguirán todos los protocolos necesarios. Seremos especialmente cuidadosos para proteger no solo a las personas que lleguen, sino también a la población en general, adoptando todas las medidas de salud pública oportunas para evitar que, en caso de existir algún paciente sintomático, pueda producirse cualquier transmisión a terceros", ha explicado la ministra en la rueda de prensa posterior a la reunión que ha mantenido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los ministros de Interior, Sanidad y Transportes y Movilidad Sostenible.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)

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