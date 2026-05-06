El médico con hantavirus que iban a trasladar a Canarias no irá las islas, según el Gobierno canario

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez - GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Canarias y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, ha afirmado que el médico con hantavirus, miembro de la tripulación del crucero 'MV Hondius', que iban a trasladar a las islas "no va a venir" finalmente.

Así lo ha asegurado este miércoles durante unas declaraciones en la que ha solicitado al Gobierno de España responsabilidad a Canarias, ya que el Ejecutivo regional reclama tener garantías de todo lo que se pretenda realizar con el barco si lo envían al archipiélago.

"La última noticia que tenemos es que el paciente no va a venir a Canarias. Esto es una noticia de este momento en el que, a no ser que algo cambie por el trayecto, no va a venir a Canarias y no será atendido en nuestra tierra (...) Me parece lo más lógico. ¿Por qué? Pues porque si el paciente estaba tan grave, debió haber salido hace ya algunas horas, por ejemplo, en el día de ayer", apuntilló.

Domínguez ha asegurado que el Gobierno de Canarias está "viviendo con bastante preocupación" la situación, motivo por el que ha reclamado al Ejecutivo central que "transmita toda" la información pertinente, que resuelva "todas las dudas" que existen y les permita participar de las reuniones.

En concreto, subraya que desde el Gobierno canario se ha solicitado estar en las reunión con los diferentes ministerios "para conocer de primera mano la información, para saber qué es lo que está sucediendo de verdad y para poder estar preparados" ante cualquier situación que se plantee.

Añadió que, si bien "es cierto" que Canarias es una comunidad autónoma con "grandes profesionales y con magníficas" instalaciones, para tratar un asunto como este, que "no es una enfermedad común", el archipiélago tiene sus "debilidades".

En este sentido, ha admitido que, por ejemplo, "no" entendían por qué se quería trasladar a Canarias el médico con hantavirus "si no era a través del barco, sino a través de avión", ya que por dicho medio también podría evacuarse al paciente a otra parte del territorio europeo, que "parece que así va a ser".

CUESTIONA POR QUÉ NO SE DESEMBARCA EN CABO VERDE

El vicepresidente canario también ha cuestionado por qué no se ha desembarcado en Cabo Verde si la tripulación y los pasajeros "están en perfecto estado de salud", asegurando que les "asaltan las dudas".

"Si lo que se pretende es derivar, llevar a su país de origen a quienes están en el barco, la pregunta es ¿por qué obligarles a tres días más de navegación hasta llegar a Canarias para desembarcar y, una vez desembarquen en Canarias, coger un avión a sus distintos países de origen?", se ha preguntado.

Domínguez, al igual que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha señalado que van a estar "intentando, por todos los medios, que el barco no llegue" al archipiélago, al tiempo que expuso que a las personas que están en el crucero "se les atienda como se merecen, con prontitud".

Por otro lado, el vicepresidente canario ha querido incidir en que Canarias "no" puede ser "atacada como insolidaria", subrayando que ha demostrado "con creces" con el fenómeno migratorio su "absoluta solidaridad".

"NO PODEMOS ACTUAR CON LOS OJOS VENDADOS"

Domínguez ha insistido en la necesidad de que haya "responsabilidad por el Ministerio --de Sanidad--, por el Gobierno de España", pidiendo que se les "atienda" como merecen, que se les de la información porque "no" se puede "actuar con los ojos vendados".

"No se puede actuar con los ojos vendados, no podemos tomar decisiones si no tenemos información, porque no podemos prepararnos si no nos dicen la verdad. Y es aquí donde queremos seguir insistiendo. Creemos oportuno que se atiendan a estas personas de la manera más pronta posible y en el lugar en el que se encuentran en este momento", apuntilló.

Para agregar que Canarias "no puede ser siempre" ese lugar de destino para "todo aquello en lo que existen dudas", subrayando que actualmente "hay demasiadas dudas".

Por ello, afirmó el presidente de Canarias "ha hablado personalmente" con el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, y le "ha pedido una reunión" --no telefónica--, que "no" se ha tenido, a lo que sumó que se ha solicitado información sobre la enfermedad y "no" se sabe "ni siquiera de qué cepa" se está hablando, así como que "no" se les da la oportunidad participar en la reunión entre los distintos ministerios.

"SEGURIDAD PARA QUIENES VIVEN" AQUÍ

Cuestionado por la postura de Canarias, ha subrayado que será la de garantizar la "seguridad para quienes viven, para quienes trabajan y para quienes" están en esta tierra. "Absoluta garantía, con transparencia, con claridad, con información, mirándonos a los ojos, que nos digan qué es lo que necesitan y de qué manera tenemos que actuar", dijo.

Además consideró que si finalmente el crucero llega, como último recurso a las costas canarias, "lo oportuno es que fondee y no atraque" porque "ante las dudas, ante la incertidumbre, la prevención es lo principal".

En cuanto a si el crucero iría a Tenerife en caso de navegar hasta el archipiélago, Domínguez expuso que "no se sabe", ya que actualmente "no hay solicitud de atraque", matizando que "a través de los medios de comunicación" han escuchado que sería el puerto de Granadilla el destino pero admitió no poderlo confirmar.

Domínguez ha reconocido que desde que vieron la primera noticia del crucero, "a través de los medios de comunicación", se tomaron "cartas en el asunto e inmediatamente" se empezaron a preparar aunque "no" se sabía "para qué", ya que dijo "esta no es una enfermedad común, no es una gripe".