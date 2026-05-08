El H. Gómez Ulla reforzará su personal con 90 personas para asistir a los pasajeros en cuarentena por hantavirus

1085376.1.260.149.20260508140057 Gómez Ulla reforzará su personal con 90 personas para asistir a pasajeros en cuarentena por hantavirus - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid va a reforzar su personal con 90 personas para asistir a los pasajeros españoles del crucero 'MV Hondius' que tendrán que estar en cuarentena en el centro, según ha confirmado su delegado de Prevención, José García.

"Se ha solicitado una partida presupuestaria en todas las categorías", ha manifestado el también representante de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que ha confirmado que Recursos Humanos del hospital ha aprobado esta medida de forma extraordinaria y para todo el periodo que dure la cuarentena.

García, que se ha remitido a una reunión posterior del Comité de Seguridad y Salud del centro a la hora de determinar el tiempo de confinamiento de los 14 españoles que todavía viajan en esta embarcación, también ha manifestado que los pormenores del protocolo de recepción y asistencia se terminarán de perfilar en ese encuentro.

No obstante, ha señalado que se seguirá lo determinado por Salud Pública. Además, ha recordado que las personas a recibir en el centro son asintomáticas, por lo que permanecerán aisladas en una planta, pero no en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN).

De hecho, ha subrayado que a esta última solo acudirán los ciudadanos que pasen a tener síntomas. De no percibirse sintomatología, serán asistidos por personal de la UATAN, pero en la citada planta no específica.

"INQUIETUD" ENTRE LOS TRABAJADORES DEL CENTRO

"Se nos ha asegurado que se van a respetar todos los protocolos que marca Salud Pública", pero "vamos a vigilar que todo eso se cumpla", ha continuado, al tiempo que ha reconocido que existe "inquietud" entre los trabajadores del hospital por ser "una situación nueva". "Es una situación que se nos desborda", ha asegurado, para añadir que "todo el desconocimiento es una incertidumbre".

Sin embargo, ha enfatizado que, en el centro, se hallan "preparados" para abordar este acontecimiento. "Somos personal cualificado" y, además, CSIF "velará por la salud y la seguridad de estos trabajadores". "A la más mínima duda en negligencia, se va a denunciar, se va a poner medios y vamos a asegurar la salud", ha insistido.

Además, García ha retomado el apartado del aumento de personal al explicar que el ratio de profesionales por persona va a ser el "homologado por Salud Pública". De hecho, ha subrayado que si estos ciudadanos tuvieran síntomas, "ese ratio disminuye".

ENTRARÁN POR UNA PARTE EXTERNA Y HABRÁ UN CIRCUITO CERRADO

En cuanto a la entrada de los pasajeros del barco al hospital madrileño, ha anunciado que "tendrán un circuito cerrado" y que "entrarán por una parte externa". Tras ello, "subirán por un ascensor cerrado y todo el camino se desinfectará y se volverá a limpiar según establecen los protocolos de seguridad", aunque es algo que "veremos más tarde", ha indicado en referencia a la citada reunión.

Este representante sindical ha insistido en que los detalles sobre "tratamientos" y "protocolos" todavía están por confirmar, lo que ha sido compartido por la delegada del Sindicato de Enfermería (SATSE) en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Silvia Valcárcel, que ha afirmado que, por tanto, hay elementos que "quedan pendientes".

Valcárcel, que ha compartido que se seguirán las pautas de Salud Pública y del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), ha subrayado que el personal del centro está "perfectamente formado", mientras que el nuevo a contratar "no necesariamente" lo estará. "Los nuevos que vengan, que no tengan formación, ocuparán los huecos en otras plantas", ha aclarado.