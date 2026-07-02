Gavi mantiene su objetivo de vacunar a 500 millones de niños más para 2030 pese a las limitaciones financieras

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MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta Directiva de la Alianza para las Vacunas Gavi ha acordado mantener sus objetivos de la estrategia 2026-2030 a pesar de las limitaciones financieras en las que opera la entidad, lo que implica la meta de vacunar a 500 millones de niños más, con el objetivo de prevenir entre ocho y nueve millones de muertes adicionales y reducir en un 10 por ciento adicional la mortalidad en menores de cinco años.

Así lo ha decidido tras una reunión de dos días en la que ha destacado la necesidad de mantener la colaboración con donantes soberanos y filantrópicos para subsanar la falta de financiación y lograr los objetivos delimitados para 2030, que también incluyen generar más de 100 mil millones de dólares en beneficios económicos, lo que equivale a unos 87.000 millones de euros.

La junta ha señalado que los mecanismos de financiación innovadores que permiten una liquidez flexible serán clave para la implementación del nuevo programa estratégico en una era de volatilidad. En este sentido, aprobó la prórroga del Mecanismo de Adelanto de Fondos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) hasta finales de 2026, así como la capacidad de Gavi para disponer de hasta 500 millones de euros de dicho mecanismo para garantizar la continuidad de sus actividades esenciales.

Durante el encuentro, la Junta ha evaluado el impacto y resultados del periodo estratégico anterior, entre 2020 y 2025. A pesar de la disrupción que supuso la pandemia de Covid-19, Gavi superó sus objetivos en número de niños vacunados, amplitud de la protección ofrecida contra diversas enfermedades prevenibles, introducción de nuevas vacunas y fomento de mercados de vacunas saludables.

Sin embargo, hubo áreas que no alcanzaron los objetivos previstos, como la reducción del número de niños sin vacunar y la garantía de la equidad geográfica en el acceso a inmunización, lo que pone de manifiesto los desafíos que aún tiene que enfrentar la Alianza para llegar a las poblaciones más vulnerables.

La presidenta de la Junta Directiva de Gavi, Helen Clark, ha destacado que los logros de los últimos cinco años demuestran la importancia del compromiso financiero y político sostenido, a la vez que inspiran a la Alianza a afrontar los retos que tiene por delante.

"En este contexto, el mundo debe seguir priorizando las vacunas como una de las inversiones más rentables que podemos realizar para nuestra salud, seguridad y prosperidad", ha subrayado.

FINANCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE VACUNAS

Asimismo, la junta ha aprobado destinar 189 millones de dólares adicionales, lo equivalente a unos 165 millones de euros, para apoyar el desarrollo de vacunas fabricadas en África, un dinero que se suma a los 1.000 millones de dólares (874 millones de euros) destinados al Acelerador de la Fabricación de Vacunas en África (AVMA) de Gavi.

De estos 189 millones de dólares, 139 (121,5 millones de euros) se destinarán a la compra de vacunas fabricadas en África. Otros 50 millones de dólares (43,7 millones de euros) en financiación específica apoyarán a los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (Africa CDC), la Agencia Africana de Medicamentos (AMA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) que trabajarán juntos para abordar los obstáculos al desarrollo acelerado de un ecosistema de fabricación de vacunas en el continente.

También se han aprobado varias medidas que fortalecerán la apropiación nacional de los programas de inmunización. Estas incluyen nuevas políticas sobre los presupuestos nacionales para vacunas y la cofinanciación de campañas de vacunación preventiva, ambas diseñadas para brindar el máximo apoyo a los países y contextos con mayores necesidades.

El enfoque de las campañas también priorizará, cuando sea factible, los pagos digitales como mecanismo predeterminado para el pago a los trabajadores de la salud, a fin de evitar demoras, usos indebidos y otros riesgos.

"A través de la iniciativa 'Gavi Leap', situamos la apropiación nacional y el apoyo a las personas más vulnerables en el centro de nuestro modelo operativo, y las decisiones de la Junta Directiva de esta semana reafirman este compromiso", ha apuntado la directora ejecutiva de Gavi, Sania Nishtar.

NOMBRAMIENTOS

La Junta Directiva de Gavi ha aprobado el nombramiento como vicepresidente de Mekdes Daba, con efecto a partir del próximo 1 de octubre y hasta el 30 de septiembre de 2028, en sustitución de Omar Abdi. También en sustitución de Abdi, Mejdes Daba ha sido nombrado presidente del Comité de Gobernanza, cargo que asumirá a partir del próximo 1 de octubre y hasta el 31 de diciembre 31 de diciembre de 2027.

Por su parte, Henry González ha sido nombrado miembro independiente de la Junta Directiva desde el próximo 1 de noviembre y hasta el 31 de octubre de 2029, así como presidente del Comité de Inversiones a partir del próximo 1 de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2027, en ambos casos en sustitución de Yibing Wu.

Rana Hajjeh ha sido nombrada presidenta del Comité de Revisión Independiente (IRC, por sus siglas en inglés) por un período de tres años, con efecto inmediato, en sustitución de Rose Leke.