Gavi anuncia nuevas alianzas para acelerar el acceso a vacunas y atención médica en entornos vulnerables

Archivo - Vacuna. - ART WAGER/ ISTOCK - Archivo

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Alianza para las Vacunas Gavi ha anunciado este jueves nuevos acuerdos con empresas, marcas y organizaciones filantrópicas con el objetivo de acelerar la innovación y ampliar el acceso a las vacunas y asistencia médica de Atención Primaria en entornos frágiles y vulnerables.

"Gavi se creó como una alianza público-privada, y ese modelo es más relevante que nunca en el panorama actual de la salud mundial", ha afirmado la directora ejecutiva de Gavi, Sania Nishtar, quien asegura que estas nuevas alianzas, unidas al apoyo de donantes y gobiernos, permitirán integrar soluciones innovadoras a gran escala.

En un comunicado, Gavi ha detallado una asociación entre la Alianza, Grand Challenges Canada (GCC) y 500 Global para movilizar unos 255,6 millones de euros (300 millones de dólares estadounidenses) para el Mecanismo de Ampliación de la Innovación de Gavi, anunciado por primera vez en la Cumbre de Reposición de Recursos de Gavi en junio de 2025.

Este es un mecanismo único diseñado para movilizar capital privado y ampliar la escala de innovaciones probadas que ya se utilizan en toda la cadena de valor de la inmunización. Funciona conectando a donantes e inversores con innovaciones que los países han implementado con éxito y que buscan implementar de forma más amplia.

La Fundación Coca-Cola también se ha comprometido a apoyar el fondo para la Ampliación de la Innovación de Gavi, brindando a países y empresas acceso a asistencia técnica para ayudar a ampliar las innovaciones apoyadas por el mecanismo. Esta labor se llevará a cabo a través de las alianzas 'Project Last Mile' y 'Next Mile Ventures'.

MEJORAR EL ACCESO A ATENCIÓN PRIMARIA

Asimismo, Gavi ha informado de una nueva iniciativa formada por múltiples socios, entre los que se encuentran Tony's Chocolonely, UBS Optimus Foundation y Bayer Foundation, para mejorar el acceso equitativo a la Atención Primaria de la salud y la adopción de vacunas. Con ello, también buscan reducir los costos de salud y abordar las bajas tasas de vacunación para las familias que viven en comunidades productoras de cacao en Ghana y Costa de Marfil.

Implementada por Elucid en línea con los Ministerios de Salud, la iniciativa permitirá la expansión de la prestación de servicios a través de clínicas móviles, capacitación para trabajadores de atención médica comunitarios, mejoras en la infraestructura de la cadena de frío y apoyo para la inscripción al seguro nacional de salud a través de tecnologías digitales como dinero móvil y aplicaciones de seguro de salud.

Con el apoyo inicial del Gavi Dutch Matching Fund, el objetivo es que 140.000 niños se vean beneficiados en los primeros tres años, llegando a ampliar esta cifra a más de 600.000 personas en ambos países.

Además, la colaboración de Gavi con Zipline, que facilita la distribución de vacunas a comunidades remotas mediante drones, se ha ampliado a Nigeria. Esta expansión permitirá el uso de drones para llegar a comunidades sin dosis en todo el estado de Kaduna y ha sido posible gracias al apoyo adicional de la Fundación Elton John contra el SIDA y al apoyo de Suecia.

Desde Gavi han destacado que estas asociaciones subrayan el compromiso a largo plazo de la alianza con el uso de la innovación y el modelo de colaboración público-privada para garantizar que más niños, en más comunidades, puedan recibir vacunas que salvan vidas y servicios de salud esenciales.