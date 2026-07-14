Archivo - Experta subraya que el pronóstico del mieloma múltiple ha cambiado de forma radical y ahora es potencialmente curable - NEMES LASZLO/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La hematóloga y responsable de la Unidad de Ensayos Clínicos del Hospital Clínico de Salamanca, la doctora María Victoria Mateos, ha señalado que el pronóstico del mieloma múltiple "ha cambiado de forma radical", siendo ahora "una patología potencialmente curable".

"Cuanto menos, podemos ofrecer un horizonte clínico muy realista", basado en "una supervivencia que, en la primera línea de tratamiento, podría ser comparable a su expectativa de vida, teniendo en cuenta la edad a la que se ha diagnosticado la enfermedad", ha indicado durante la celebración en Madrid de la novena edición de la jornada 'CaMMbio', que ha sido organizada por la compañía farmacéutica Johnson & Johnson.

Así, durante este encuentro, en el que los especialistas han destacado que el abordaje del mieloma múltiple avanza hacia modelos de atención extrahospitalaria, Mateos, que ha sido la coordinadora científica del mismo, ha subrayado que lo que se puede trasladar hoy a un paciente recién diagnosticado "no tiene nada que ver" con lo que se le podía decir "hace apenas una década".

"Antes, definíamos el mieloma múltiple como un cáncer de la sangre incurable donde los tratamientos se sucedían hasta que la enfermedad se volvía refractaria a las tres clases de fármacos con los que contábamos", que eran "inhibidores de proteasoma, inmunomoduladores y anticuerpos monoclonales anti CD38", ha continuado, aunque ha reconocido que el diagnóstico "sigue siendo un gran desconocido para la mayoría de las personas".

INCORPORACIÓN PRECOZ DE TERAPIAS INNOVADORAS

A su juicio, esta mejora en las tasas de supervivencia se debe "a la incorporación precoz de terapias innovadoras". "La gran revolución actual es que estas tres familias (inhibidores de proteasoma, inmunomoduladores y anticuerpos monoclonales anti CD38) ya forman parte de la primera línea de tratamiento, permitiéndonos diseñar un tratamiento muy adaptado al estado general del paciente y a sus actividades diarias", ha explicado.

"Todavía no tenemos datos del registro que el Grupo Español de Mieloma (GEM) está haciendo en colaboración con el Grupo Español de Trasplante y de Terapia Celular, pero es posible que veamos un control rápido de la enfermedad y unas tasas de enfermedad mínima residual negativa muy elevadas y rápidas, lo cual impactaría en el control de la enfermedad y en la supervivencia", ha sostenido, por su parte, en relación con el balance del primer año de experiencia clínica teniendo disponible en España una terapia CAR-T en la primera recaída de la enfermedad.

Según ha declarado al respecto, "se espera ver una mejor calidad de vida de los pacientes por el hecho de ser un tratamiento de administración única sin mantenimiento y sin tratamiento continuo, lo cual hace que los pacientes se queden prácticamente libres de enfermedad y libres de tratamiento a los pocos meses de haber recibido la terapia CAR-T".

Además, en este evento se han analizado las novedades en las combinaciones y monoterapia con anticuerpos biespecíficos, que amplían el abanico de opciones de tratamiento a partir de segunda línea y que, como indican ensayos clínicos como 'MajesTEC-3', 'MajesTEC-9' y 'MonumenTAL-3', están incrementando la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global ya desde la primera recaída.

"Estas nuevas indicaciones de anticuerpos biespecíficos dirigidos contra BCMA y GPRC5D nos van a permitir seleccionar la alternativa idónea para cada individuo, basándonos no solo en la biología de su tumor, sino en el entorno y espacio en el que vive", ha proseguido Mateos, que ha agregado que "el movimiento de todas estas herramientas inmunológicas a las fases más tempranas del curso de la enfermedad abre un escenario clínico optimista". "Cabe la posibilidad de que muchos pacientes de mieloma múltiple solo necesiten recibir una o dos líneas de tratamiento a lo largo de toda su vida, asociándose directamente a un incremento histórico de la supervivencia global y del bienestar diario", ha celebrado.

NUEVOS FACTORES RELACIONADOS CON LA PATOLOGÍA

Los nuevos factores relacionados con la patología y el estado del paciente también han sido estudiados, aspecto sobre el que ha apuntado que es necesario "hacer una buena caracterización de la enfermedad en cuanto a alteraciones citogenéticas basada en los nuevos criterios publicados por el Grupo Internacional de Mieloma y por la Sociedad Internacional de Mieloma (IMS, por sus siglas en inglés) y utilizando técnicas de imágenes sensibles como el PEC-TAC o la resonancia funcional para asegurar que el paciente tiene o no tiene enfermedad extramedular".

"Además, también tenemos que incorporar características propias del paciente más allá de la edad cronológica, que probablemente sea lo menos importante, como la edad biológica, las comorbilidades, la polifarmacia, el estado nutricional, qué actividad física y social tiene el paciente, dónde vive y con quién", ha continuado, señalando que todo ello "obviamente va a tener una influencia clara en las opciones de tratamiento".

Junto a ello, en esta cita de Johnson & Johnson se han abordado los modelos de atención extrahospitalaria y autoadministración por parte del paciente o cuidador en aquellos tratamientos que lo permiten. "La tendencia inequívoca es sacar al paciente del hospital", ha asegurado esta especialista, que ha declarado que ya se dispone "de tratamientos por vía oral y opciones de administración subcutánea que pueden ser administrados en casa por profesionales sanitarios o incluso por los propios pacientes o sus cuidadores".

No obstante, "será difícil armonizar estas prácticas de manera generalizada, porque la infraestructura y la logística varían ostensiblemente entre centros, ciudades y países", ha aclarado, al tiempo que ha manifestado que "lo ideal" es que se consigan "los mismos resultados de eficacia, manteniendo siempre una vía de acceso rápido al hospital en caso de emergencia".