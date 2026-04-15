Experta destaca el cambio de paradigma de los análogos de GLP-1 en diabetes pero avisa: "no son una solución rápida"

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MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La jefa del Servicio de Endocrinología del Hospital Universitario Virgen Macarena (Sevilla), la doctora Mª Asunción Martínez Brocca, ha destacado el papel de los análogos de GLP-1 como un cambio de paradigma en el abordaje de la obesidad y la diabetes, sin embargo, aunque "son fármacos espectaculares y con buena tolerancia", ha recalcado la importancia de la prescripción médica, "porque tienen sus indicaciones" y no son una "solución rápida".

"En diabetes se consiguen buenos resultados por un montón de pequeñas cosas y pequeños cambios que hacemos, farmacológicos también. Y con un buen seguimiento y una buena prescripción, la mejoría es muy importante", ha indicado la experta, que ha participado en la presentación del XXXVII Congreso Nacional de la Fundación de la Sociedad Española de Diabetes.

La especialista ha matizado que se trata de medicamentos "muy nuevos" y que "todavía se está aprendiendo en la etapa de tratamiento a largo plazo, especialmente en pacientes con obesidad". Asimismo, ha señalado que "como cualquier terapia para una enfermedad crónica, la gestión de las expectativas es muy importante". Por ello, considera esencial "complementar el tratamiento con otras medidas", como el fortalecimiento de la masa muscular o una buena nutrición.

Además, ha subrayado la importancia de "la escalada de dosis", así apuesta por "no retroceder si el paciente lo va tolerando, ir avanzando, no suspender". "Eso requiere seguimiento y asesoramiento profesional; no se puede comprar el fármaco y ponértelo. No es pincharse, es mucho más", ha añadido.

Al respecto, el presidente de la Fundación de la Sociedad Española de Diabetes (FSED), el doctor Antonio Pérez Pérez, ha sido al tajante de la importancia de prescribir al paciente con diabetes tipo 2 estos fármacos. "Cualquier profesional médico que vea a un paciente con diabetes tipo 2 los puede prescribir y debería prescribirlos", el problema no es el fármaco sino que se haga "una buena prescripción o una mala prescripción".

"Hacer una buena prescripción es un elemento clave para aumentar los beneficios, reducir los riesgos y clave en estos fármacos, que es la persistencia del tratamiento. Desgraciadamente, en Europa, más del 50 por ciento de los pacientes que se le prescriben una agonísta del sector GLP-1 al año ya no lo están recibiendo. Y si nos vamos a Estados Unidos estamos hablando del 60-70 por ciento, con lo cual es un problema", ha añadido.

Al respecto, el presidente de la Sociedad Española de Diabetes (SED), el doctor Francisco Javier Ampudia Blasco, quien también ha destacado su utilidad, considera que su uso y prescripción "es un tema complejo"; lo importante es que en los próximos años aumente la prescripción de estos fármacos a aquellos pacientes que lo necesitan.

BUENAS NOTICIAS EN DT1 Y NUEVOS RETOS EN DT2

Sin duda, los ejes centrales de este encuentro científico son la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, con realidades y perspectivas diferentes actualmente.

En el caso de la DT1, prima el optimismo. "Estamos viviendo un cambio de paradigma. Hoy ya no hablamos solo de tratar la diabetes tipo 1 cuando aparece la hiperglucemia, sino de intervenir en fases previas", destaca el presidente de la SED, quien considera que "realmente hoy en día creo que no hay discusión respecto al tema de la eficacia de las diferentes modalidades terapéuticas en el tratamiento de la diabetes tipo 1".

El desarrollo de estrategias de cribado en estadios 1 y 2, así como la aprobación de fármacos (que permiten retrasar, aunque no curar, la aparición de la enfermedad clínica), son avances muy relevantes. "Aunque todavía no hablamos de curación, sí estamos empezando a modificar la historia natural de la enfermedad. Y esto, hace tan solo unos años, parecía inalcanzable", ha explicado.

EL CONGRESO CONGREGA A MÁS DE 1.200 PROFESIONALES

"El Congreso Nacional FSED es, sin duda, la principal cita científica en España en diabetes y enfermedades relacionadas. Es el gran punto de encuentro para compartir conocimiento, debatir avances y reforzar la colaboración entre profesionales", afirma el presidente de la SED, destacando "el alto nivel científico de esta cita, así como su utilidad para la práctica clínica y su impacto real en la atención a las personas con diabetes".

El programa científico refleja muy bien la esencia de la SED: "una sociedad diversa y multidisciplinar", subraya el Ampudia Blasco, que es jefe de Sección del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Clínico Universitario de Valencia y profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia. Se estructura en tres grandes itinerarios, que permiten dar respuesta a todos los perfiles profesionales: científico-clínico, clínico-formativo y transversal-educativo.

Tal y como añade el presidente de la FSED, "este foro nos permite reunirnos anualmente a profesionales de distintas especialidades y disciplinas de las ciencias de la salud relacionadas con la diabetes, y debatir sobre los principales desafíos y avances en este ámbito", resalta el Director de Unidad de Diabetes del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona),

En este sentido, destaca que la participación activa de todos los agentes implicados (pacientes, profesionales sanitarios y sociedad) "resulta clave para optimizar el tratamiento y avanzar en la mejora de la calidad de vida de las personas con diabetes, en línea con el enfoque integrador que define esta cita científica", señala Pérez Pérez quien pone en valor el alto nivel científico del encuentro, que congregará a más de 1.200 personas.

De la misma opinión es la doctora Mª Asunción Martínez Brocca, presidenta del Comité Organizador y jefa del Servicio de Endocrinología del Hospital Universitario Virgen Macarena (Sevilla), quien reconoce que "este Congreso refleja muy bien la visión multidisciplinar y el indispensable trabajo en equipo que debe organizarse en torno a la diabetes".

De ahí que se efectuará una actualización en todos los aspectos de la diabetes que, aunque parezcan alejados, son complementarios: avanzar en el conocimiento y la fisiopatología a través de la investigación experimental y traslacional, la irrupción de las tecnologías aplicadas a la diabetes, el mejor abordaje terapéutico en la prevención de complicaciones, el cambio de paradigma que supone la diabetes tipo 1 presintomática, el apoyo psicoemocional y la educación terapéutica o el abordaje en escenarios clínicos complejos