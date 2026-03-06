Evitar comunicarse o no comprender mensajes podría indicar que un niño necesita la ayuda de un logopeda

Archivo - Imagen de recurso de una logopeda. - DRAGANA991/ ITOCK - Archivo

La logopeda en los centros Mindplace de Sanitas Karen Núñez ha advertido de que si un niño evita comunicarse o no comprende mensajes adecuados a su edad, podría ser una señal de que necesita la ayuda de un profesional.

"La clave está en observar si la dificultad se mantiene en el tiempo o genera frustración. Si un niño evita comunicarse, se enfada porque no le entienden o no comprende mensajes acordes a su edad, conviene realizar una valoración profesional, ya sea de manera presencial o a través de videoconsulta, para despejar dudas y orientar los siguientes pasos", ha indicado Núñez.

En el marco del Día Europeo de la Logopedia, la experta ha subrayado que el desarrollo del lenguaje es uno de los indicadores más destacados en la evolución infantil. Durante los primeros años de vida, los niños adquieren habilidades comunicativas que les permiten interactuar con su entorno, expresar necesidades y construir relaciones sociales. No obstante, en ocasiones este proceso no sigue el ritmo esperado y aparecen dificultades persistentes en la pronunciación, la comprensión o la fluidez verbal.

"El lenguaje no es solo hablar bien o pronunciar correctamente. Es la herramienta que permite al niño relacionarse y sentirse seguro en su entorno. Cuando algo no avanza como debería, detectarlo pronto es fundamental, porque cuanto antes se interviene, más sencillo resulta reconducir la situación", ha explicado.

La especialistas ha apuntado que la comunicación comienza mucho antes de que aparezcan las primeras palabras. Durante el primer año de vida, los bebés ya se comunican a través del balbuceo, el contacto visual, la respuesta a su nombre o el gesto de señalar para pedir algo. Todas estas conductas forman parte del llamado lenguaje prelingüístico y son fundamentales en el desarrollo del habla. Si no aparecen o son muy escasas, aconseja consultar con un logopeda para realizar una valoración y orientar a la familia.

Por todo ello, los especialistas de Mindplace aconsejan acudir a logopeda si se da un retraso en la aparición del lenguaje; dificultad para pronunciar sonidos concretos; problemas de comprensión; tartamudez o bloqueos al hablar o dificultades en la lectura y la escritura.

La intervención logopédica temprana no busca etiquetar, sino acompañar el desarrollo. Acudir al logopeda no implica necesariamente la existencia de un trastorno. En la mayoría de los casos se trata de retrasos evolutivos que mejoran con estimulación adecuada y orientación familiar. Una intervención precoz e individualizada puede marcar la diferencia en la forma en la que un niño se comunica, aprende y se relaciona con su entorno", ha finalizado Núñez.