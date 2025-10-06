Eurodiputadas socialistas piden a la CE incluir el daño cerebral adquirido en la clasificación de enfermedades de la OMS

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las eurodiputadas socialistas Leire Pajín y Sandra Gómez han pedido a la Comisión Europea (CE) que impulse la inclusión del daño cerebral adquirido (DCA) en la clasificación internacional de enfermedades (CIE), la lista oficial publicada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Representantes de asociaciones de pacientes de daño cerebral adquirido de España se reunieron la semana pasada en Bruselas (Bélgica) con Leire Pajín, que es miembro de la Comisión de Salud Pública del Parlamento Europeo, y Sandra Gómez, portavoz socialista en la Comisión de Peticiones, para trasladarles la necesidad de codificar el DCA.

A partir de esto, las eurodiputadas han remitido este lunes una pregunta con solicitud de respuesta escrita al ejecutivo comunitario pidiendo que aclare si prevé impulsar la creación de un código específico para esta lesión súbita del cerebro.

Según detallan en el escrito, el ictus y otras enfermedades cerebrales sí están comprendidas en la CIE, pero el daño cerebral adquirido no dispone de un código específico en esta lista, "lo que genera problemas de reconocimiento, atención especializada y continuada, seguimiento epidemiológico y acceso a prestaciones sociales y económicas".

Además, argumentan que la clasificación internacional de enfermedades "proporciona conocimientos fundamentales sobre el alcance, las causas y las consecuencias de las enfermedades y muertes humanas en todo el mundo a través de los datos que se notifican y codifican".

Junto a esto, cuestionan al ejecutivo comunitario acerca de cómo va a "velar para que los Estados miembros de la UE puedan registrar y atender adecuadamente los casos de DCA en sus sistemas sanitarios y de protección social".