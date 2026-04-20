España se acerca al 90% de vacunación frente al VPH en mujeres de 15 años, según el ECDC

Archivo - Virus del papiloma humano. - KTSTOCK/ ISTOCK - Archivo

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

España se está acercando al objetivo del 90 por ciento de mujeres vacunadas frente al virus del papiloma humano (VPH) a los 15 años, habiendo alcanzado en 2024 este porcentaje para la primera dosis y un 85 por ciento para la segunda, según recoge el informe 'El estado de salud de los programas de vacunación contra el VPH en la UE/EEE', publicado este lunes por el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés).

El organismo europeo ha dado a conocer estos datos en el marco de la Semana Europea de la Inmunización, a fin de comprobar los avances de los países en la eliminación del cáncer de cuello uterino, para lo que la vacunación es una de las bases. De hecho, la Comisión Europea se planteó en 2021 el objetivo de alcanzar una cobertura de vacunación contra el VPH del 90 por ciento entre las niños y un aumento significativo entre los niños.

En paralelo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) alineó a la región europea con los objetivos globales 90/70/90 que se deben alcanzar para 2030. Estos precisan que el 90 por ciento de las niñas deben estar completamente vacunadas a los 15 años, el 70 por ciento de las mujeres deben estar examinadas con una prueba de alto rendimiento y el 90 por ciento de las mujeres con cáncer de cuello uterino deben recibir el tratamiento adecuado.

En este contexto, el ECDC ha subrayado que los países europeos están haciendo importantes progresos, dado que todos recomiendan ya la vacunación para adolescentes, tanto chicos como chicas, como parte de sus programas de inmunización, lo que se ha traducido en una alta tasa de vacunación en varios Estados.

El informe recoge que la media de vacunación en la Unión Europea durante 2024 fue del 74 por ciento con la primera dosis y del 69 por ciento con la segunda en chicas de 15 años. Asimismo, resalta que Islandia, Portugal y Noruega alcanzaron el objetivo del 90 por ciento de vacunación para ambas dosis. Por su parte, España se va acercando al objetivo, aunque se debe precisar que el Ministerio de Sanidad recomendó en 2024 la administración de una sola dosis para aquellos que recibieran la vacuna a los 12 años.

En cuanto a la vacunación en chicos de 15 años, la media de la UE se situó en un 62 por ciento para la primera dosis y un 51 por ciento para la segunda. El nivel más alto de cobertura para la última dosis en este grupo de población se observó en Portugal (91%), Noruega (88%), Suecia (82%) y Dinamarca (78%). No hay datos para España.

EVIDENCIA SOBRE SU EFICACIA

El ECDC ha subrayado la evidencia creciente sobre la alta eficacia de la vacunación contra el VPH para prevenir el cáncer de cuello uterino. Según ha detallado, estudios a gran escala realizados en países como Suecia, Países Bajos y Dinamarca, así como en otras partes del mundo, mostraron reducciones significativas en las infecciones por VPH y las lesiones precancerosas, junto con una disminución en las tasas de cáncer de cuello uterino entre las mujeres vacunadas.

Desde 2020, los países europeos han informado de una menor incidencia de cáncer de cuello uterino entre las mujeres vacunadas. Estudios realizados en Suecia, Dinamarca y el Reino Unido demuestran que la administración temprana de la vacuna aumenta su potencial protector total.

Una investigación sueca sugirió que la vacunación de niñas antes de cumplir los 17 años redujo la incidencia de cáncer de cuello uterino en un 88 por ciento. En un seguimiento adicional de seis años, el estudio sueco mostró una reducción sostenida del riesgo de cáncer de cuello uterino y una disminución a nivel poblacional de la incidencia de cáncer de cuello uterino invasivo tras la vacunación contra el VPH.

"La erradicación del cáncer de cuello uterino en la UE/EEE se está convirtiendo en un objetivo alcanzable gracias a los programas de vacunación contra el VPH. El progreso que observamos en toda Europa demuestra lo que se puede lograr cuando los países invierten de forma constante en estrategias de inmunización eficaces", ha afirmado el jefe de la Unidad de Enfermedades de Transmisión Directa y Enfermedades Prevenibles por Vacunación, Bruno Ciancio.

El ECDC ha subrayado la necesidad de mantener el esfuerzo constante para asegurar la protección a lo largo de las generaciones. Aunque los avances en vacunación son importantes, el ECDC ha destacado que los programas de detección precoz también lo son como herramienta complementaria de prevención, debido al riesgo de infección por tipos de virus no cubiertos por las vacunas.

Con el objetivo de seguir aumentando las tasas de vacunación, el informe destaca, entre otros, los beneficios de implementar programas escolares de inmunización. "La evidencia de toda Europa mostró que los programas de vacunación escolares son particularmente efectivos y tienden a lograr mayores niveles de cobertura tanto en niñas como en niños", ha precisado el organismo.

"La Semana Europea de la Inmunización nos recuerda que cerrar las brechas mediante esfuerzos colectivos, compromiso e inversión es esencial, no solo para prevenir infecciones hoy, sino también para reducir la carga del cáncer y proteger la salud de las generaciones venideras", ha concluido.