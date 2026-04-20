El ECDC destaca la importancia de mantener altas tasas de vacunación para proteger a las personas y prevenir infecciones

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MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) ha destacado la importancia de mantener altas tasas de vacunación en todos los grupos de edad para proteger a las personas y las comunidades, prevenir infecciones y brotes y evitar el creciente número de personas susceptibles a enfermedades prevenibles mediante inmunización.

Así lo ha señalado en el marco de la Semana Europea de la Inmunización, una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para concienciar sobre el papel fundamental de la vacunación, que este año se celebra bajo el lema 'Las vacunas funcionan para todas las generaciones'.

En este contexto, el ECDC ha publicado los datos epidemiológicos más recientes de la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo (UE/EEE) sobre enfermedades infecciosas como el sarampión, la tos ferina y la enfermedad neumocócica invasiva.

Según ha informado, los países europeos registraron 209.674 casos de tos ferina en 2024, con una tasa de notificación de 54,9 casos por cada 100.000 habitantes, lo que supone un aumento de más de ocho veces con respecto a los 6,7 por cada 100.000 habitantes de 2023, y un aumento de 78 veces con respecto a los 0,7 de 2022.

República Checa (37.375 casos), Polonia (32.656) y España (26.748) concentraron más del 46 por ciento del total de casos notificados. Por grupos de edad, los lactantes menores de un año y los adolescentes de entre 10 y 14 años fueron los más afectados, con tasas de notificación de 318,5 y 204,2 por cada 100.000 habitantes, respectivamente. Las personas de 15 años o más representaron el 53 por ciento de todos los casos notificados.

Respecto a la implementación de las medidas de prevención, a abril de 2026, 26 países habían instaurado programas de inmunización materna, 25 países habían introducido dosis de refuerzo para adolescentes (de 10 a 19 años) y 10 países recomendaban dosis de refuerzo para adultos (de 18 años en adelante).

En lo que se refiere a la enfermedad neumocócica invasiva, en 2023, se notificaron 24.567 casos en la UE/EEE. España informó del mayor número de casos confirmados (4.821), seguida de Francia (3.911), Polonia (2.957) y Países Bajos (2.152).

La tasa bruta de notificación fue de 6,8 casos por cada 100.000 habitantes, la más alta desde 2019. Las tasas por edad fueron más altas en adultos de 65 años o más (15,4) y en lactantes menores de un año (12,9). Se registraron tasas más elevadas en hombres que en mujeres en todos los grupos de edad.