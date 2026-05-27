La enfermería es clave para la seguridad y la continuidad en los cuidados a domicilio

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MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

La enfermería desempeña un "papel clave" para garantizar la continuidad asistencial y la seguridad del paciente cuando el tratamiento se realiza desde el domicilio, según la enfermera de Infecciosas y Consulta de Diabetes del Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela, Helen Paracta Avendaño.

La atención sanitaria fuera del hospital requiere procesos como la administración de medicación o el seguimiento terapéutico, así como la organización del espacio o la comprensión de las pautas, en los que las enfermeras tienen un papel fundamental.

Los errores de medicación en el ámbito domiciliario suelen estar relacionados con dificultades en la adherencia, duplicidades o problemas en la interpretación de las pautas. A diferencia del entorno hospitalario, donde existe supervisión continua, en casa el paciente asume un papel activo que requiere formación y seguimiento.

Una de las intervenciones clave de la enfermería es la conciliación de la medicación tras el alta o un cambio de tratamiento. Este proceso permite revisar todos los fármacos, detectar posibles interacciones y ajustar las pautas a la realidad del paciente.

"No se trata solo de confirmar qué está prescrito, sino de comprobar qué está tomando realmente y cómo lo hace. Esa diferencia es determinante para prevenir complicaciones", ha detallado.

Durante las visitas domiciliarias, como ha explicado la profesional, los enfermeros analizan aspectos que no siempre se identifican en consulta y factores como la iluminación, la accesibilidad a los medicamentos o la similitud entre envases pueden influir en la seguridad. También valoran la capacidad visual, la destreza manual o el posible deterioro cognitivo, elementos que condicionan la correcta administración.

ADAPTAR LA INFORMACIÓN AL PACIENTE

En este sentido, la educación sanitaria constituye otro pilar esencial, ya que la enfermería adapta la información al contexto del paciente, valida su comprensión y, cuando es necesario, implica al cuidador. Este acompañamiento resulta, según Paracta Avendaño, determinante para mejorar la adherencia y evitar errores evitables, como se observa en el seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas.

A este enfoque se suma la gestión emocional asociada al tratamiento, un componente cada vez más relevante. La polimedicación, los cambios en las pautas o el miedo a equivocarse pueden generar inseguridad, especialmente en personas con patologías crónicas.

"Cuando el paciente no comprende bien su tratamiento o siente incertidumbre, aumenta el riesgo de errores o abandonos. Por eso, el acompañamiento emocional también forma parte del cuidado", ha especificado.

Además, la práctica enfermera incorpora herramientas que refuerzan la seguridad en el domicilio, como el seguimiento remoto o el uso de registros digitales compartidos entre profesionales. Estas soluciones facilitan la monitorización de la adherencia y permiten detectar incidencias de forma precoz, lo que mejora la coordinación asistencial.

Los profesionales de Sanitas, ante esta situación, han destacado algunas claves para una administración segura de la medicación en el domicilio. La primera de ellas es revisar de forma periódica el tratamiento, especialmente tras cambios recientes, para evitar duplicidades o interacciones. Además, han recomendado organizar los medicamentos de "forma clara y adaptada" al entorno, evitando la acumulación de envases que puedan generar confusión y valorar la capacidad del paciente para gestionar su medicación y ofrecer apoyo cuando existan limitaciones.

Por otro lado, han aconsejado detectar cambios en el estado general que puedan estar relacionados con el tratamiento y comunicarlos a un profesional sanitario e implicar al entorno cercano en el cuidado para asegurar que conoce la pauta y los signos de alerta.

"El objetivo es que el paciente tome la medicación, pero también que lo haga de forma segura y adaptada a su realidad. La enfermería actúa como nexo entre el hospital y el domicilio al trasladar el cuidado al día a día del paciente", ha concluido.