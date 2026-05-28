Sanitas y Simone Biles destacan la relevancia de la Salud Mental en el 'IV Future Health' - SANITAS

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

La compañía aseguradora Sanitas ha celebrado la cuarta edición de 'Future Health', su encuentro anual desarrollado junto a Bupa para avanzar cómo será la salud del futuro, en el que ha participado la gimnasta Simone Biles para reflexionar sobre la relevancia de la Salud Mental.

"Dar importancia a la Salud Mental ya no es una debilidad, si no un punto fuerte", ha indicado la campeona olímpica, que ha añadido que ir a terapia "ayuda muchísimo". "Cada vez que tengo un evento me impulsa a dar mi mejor versión", ha explicado, para añadir que "es necesario tener una mente estable para mejorar como persona".

Este encuentro, que ha contado con la participación de la Chief Sustainability & Corporate Affairs Officer de Sanitas y Bupa Europe & LatinAmerica, Yolanda Erburu, ha servido, según esta entidad, para situar "el foco" en "un modelo de cuidado más holístico, digital, preventivo y sostenible, en el que la salud emocional, la digitalización, la genómica y el medioambiente forman parte de una misma visión asistencial".

"Tenéis que cuidar de vuestra mente igual que del cuerpo, confiar, tener sueños y hablarse a uno mismo de manera sincera", ha mostrado Biles a las nuevas generaciones, tras lo que el evento ha dado protagonismo a la salud digital. Desde esta aseguradora han señalado que esta "comenzó en 2016 su apuesta por la digitalización del proceso asistencial con la videoconsulta" y, "10 años después, Blua supera ya los cinco millones de consultas digitales y se ha consolidado como el ecosistema de salud digital de Sanitas, con soluciones que acompañan al paciente antes, durante y después de la consulta".

En este sentido, han explicado que trabaja "en más de 100 proyectos de Inteligencia Artificial (IA) aplicados a la Medicina y a la gestión de la salud". Así, han indicado que, gracias a "su solución de Atención personalizada sin cita", en Dermatología, es capaz de "atender al 80 por ciento de los pacientes con la interacción digital directamente".

Además, han señalado que dispone "de la tecnología de diagnóstico por imagen más avanzada, con soluciones como la resonancia magnética de alta definición de 3 Teslas y escáner para tomografía axial computarizada con tecnología espectral que permite detectar mejor la extensión de los tumores". "Gracias a la aplicación de la IA y al poder de los datos, los médicos de Sanitas pueden emitir diagnósticos más certeros con mayor antelación".

IMPORTANCIA DE LA MEDICINA PREVENTIVA

Por otra parte, la aseguradora ha declarado que continúa avanzando en la Medicina preventiva "a través de 'Mi Salud Genómica'", programa que "ya ha secuenciado el genoma de más de 9.500 personas y, con esta información, ha generado planes personalizados de salud para ayudar a cada paciente a tomar decisiones basadas en su información genética".

Sobre este asunto han profundizado el director médico de Sanitas y Bupa Europe & LatinAmerica, César Morcillo; la coordinadora autonómica del Plan Estratégico de Medicina de Precisión de Castilla y León, María Isidoro García; el catedrático de la Cátedra Gerald y Janet Carrus en el Departamento de Biología de Sistemas, Informática Biomédica y Cirugía de la Universidad de Columbia, en Nueva York (Estados Unidos), Raúl Rabadán; y el catedrático de la estadounidense Universidad Tufts de Boston, José María Ordovás.

"La farmacogenética nos ayuda a anticipar cómo metaboliza cada persona determinados tratamientos, detectar posibles interacciones y efectos adversos, así como ajustar con mayor precisión tanto el medicamento como la dosis", ha señalado el primero, que ha destacado que en Sanitas se analiza "la respuesta a más de 120 medicamentos".

"Lo que nos importa realmente es llevar a la práctica esta Medicina pero con un impacto clave en el paciente", ha declarado, por su parte, García, tras lo que Rabadán ha explicado que ahora es posible "hacer terapias más precisas". Mientras, Ordovás ha apuntado que, "en los próximos años", se verá "una transición de recomendaciones generales hacia otras mucho más específicas".

El último bloque de este evento, centrado en la relación entre salud y medioambiente, ha sido protagonizado por la directora de Medio Ambiente, Cambio Climático y Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS), María Neira, y la directora ejecutiva de la Sociedad Internacional para la Salud Urbana, Giselle Sebag.

La primera ha destacado que "la salud empieza mucho antes de los hospitales, y lo hace en los núcleos urbanos", tras lo que Sebag ha puesto de manifiesto que "las personas quieren vivir en sociedades sanas, por lo que fomentar zonas verdes marcará el futuro de las ciudades".

Por último, el CEO de Sanitas y Bupa Europe & LatinAmerica, Carlos Jaureguizar, ha avanzado que los servicios de genómica de esta entidad, "disponibles, además, en Luxmed, en Polonia", se extenderán también "en el resto de países de Bupa Europe & LatinAmerica, empezando por México y Chile". "La prevención tiene un peso cada vez mayor", ha subrayado.

"Uno de sus puntos fuertes es la genómica, que ya es una realidad", ha continuado, para añadir que en Sanitas, ya disponen de "información genómica de 15.000 personas", lo que "permite ofrecer soluciones más personalizadas". "Esto es algo que ya es una realidad y que está transformando la salud del futuro", ha concluido.